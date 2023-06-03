https://ria.ru/20230603/gryzlov-1875947286.html

Грызлов заявил о важности сопряжения Союзного государства и ЕАЭС

Грызлов заявил о важности сопряжения Союзного государства и ЕАЭС - РИА Новости, 03.06.2023

Грызлов заявил о важности сопряжения Союзного государства и ЕАЭС

Сопряжение Союзного государства и ЕАЭС может заложить основу Большого евразийского партнёрства, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов. РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T14:10

2023-06-03T14:10

2023-06-03T14:33

россия

минск

борис грызлов

евразийский экономический союз

в мире

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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Сопряжение Союзного государства и ЕАЭС может заложить основу Большого евразийского партнёрства, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов. "Перед всеми нами история ставит амбициозные задачи, в частности, по построению и развитию новых интеграционных структур. Более того, такая цель отражена в Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Уверен, что сопряжение проектов ЕАЭС и Союзного государства может стать именно тем кирпичиком, который заложит основу Большого евразийского партнерства", - отметил дипломат в своей статье, опубликованной изданием "СБ. Беларусь сегодня", Грызлов напомнил, что на постсоветском пространстве, помимо Союзного государства и Евразийского экономического союза, успешно развиваются и другие форматы — к примеру, Содружество Независимых Государств и Организация Договора о коллективной безопасности. "Указанные структуры не противоречат друг другу, не вступают в конкуренцию, а наоборот — помогают странам решать более широкий спектр вопросов. Это утверждение справедливо и в отношении Союзного государства и ЕАЭС", - подчеркнул посол.

https://ria.ru/20230603/gryzlov-1875934631.html

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Дарья Буймова

россия, минск, борис грызлов, евразийский экономический союз, в мире