https://ria.ru/20230603/gryzlov-1875947286.html
Грызлов заявил о важности сопряжения Союзного государства и ЕАЭС
Грызлов заявил о важности сопряжения Союзного государства и ЕАЭС - РИА Новости, 03.06.2023
Грызлов заявил о важности сопряжения Союзного государства и ЕАЭС
Сопряжение Союзного государства и ЕАЭС может заложить основу Большого евразийского партнёрства, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T14:10
2023-06-03T14:10
2023-06-03T14:33
россия
минск
борис грызлов
евразийский экономический союз
в мире
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Сопряжение Союзного государства и ЕАЭС может заложить основу Большого евразийского партнёрства, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов. "Перед всеми нами история ставит амбициозные задачи, в частности, по построению и развитию новых интеграционных структур. Более того, такая цель отражена в Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Уверен, что сопряжение проектов ЕАЭС и Союзного государства может стать именно тем кирпичиком, который заложит основу Большого евразийского партнерства", - отметил дипломат в своей статье, опубликованной изданием "СБ. Беларусь сегодня", Грызлов напомнил, что на постсоветском пространстве, помимо Союзного государства и Евразийского экономического союза, успешно развиваются и другие форматы — к примеру, Содружество Независимых Государств и Организация Договора о коллективной безопасности. "Указанные структуры не противоречат друг другу, не вступают в конкуренцию, а наоборот — помогают странам решать более широкий спектр вопросов. Это утверждение справедливо и в отношении Союзного государства и ЕАЭС", - подчеркнул посол.
https://ria.ru/20230603/gryzlov-1875934631.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минск, борис грызлов, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Минск, Борис Грызлов, Евразийский экономический союз, В мире
Грызлов заявил о важности сопряжения Союзного государства и ЕАЭС
Грызлов назвал сопряжение СГ и ЕАЭС основой Большого евразийского партнерства
МИНСК, 3 июн - РИА Новости.
Сопряжение Союзного государства и ЕАЭС может заложить основу Большого евразийского партнёрства, заявил
посол РФ в Минске Борис Грызлов.
"Перед всеми нами история ставит амбициозные задачи, в частности, по построению и развитию новых интеграционных структур. Более того, такая цель отражена в Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Уверен, что сопряжение проектов ЕАЭС и Союзного государства может стать именно тем кирпичиком, который заложит основу Большого евразийского партнерства", - отметил дипломат в своей статье, опубликованной изданием "СБ. Беларусь сегодня",
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Грызлов напомнил, что на постсоветском пространстве, помимо Союзного государства и Евразийского экономического союза, успешно развиваются и другие форматы — к примеру, Содружество Независимых Государств и Организация Договора о коллективной безопасности.
"Указанные структуры не противоречат друг другу, не вступают в конкуренцию, а наоборот — помогают странам решать более широкий спектр вопросов. Это утверждение справедливо и в отношении Союзного государства и ЕАЭС", - подчеркнул посол.
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