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Грызлов заявил о важности сопряжения Союзного государства и ЕАЭС - РИА Новости, 03.06.2023
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14:10 03.06.2023 (обновлено: 14:33 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/gryzlov-1875947286.html
Грызлов заявил о важности сопряжения Союзного государства и ЕАЭС
Грызлов заявил о важности сопряжения Союзного государства и ЕАЭС - РИА Новости, 03.06.2023
Грызлов заявил о важности сопряжения Союзного государства и ЕАЭС
Сопряжение Союзного государства и ЕАЭС может заложить основу Большого евразийского партнёрства, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T14:10
2023-06-03T14:33
россия
минск
борис грызлов
евразийский экономический союз
в мире
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Сопряжение Союзного государства и ЕАЭС может заложить основу Большого евразийского партнёрства, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов. "Перед всеми нами история ставит амбициозные задачи, в частности, по построению и развитию новых интеграционных структур. Более того, такая цель отражена в Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Уверен, что сопряжение проектов ЕАЭС и Союзного государства может стать именно тем кирпичиком, который заложит основу Большого евразийского партнерства", - отметил дипломат в своей статье, опубликованной изданием "СБ. Беларусь сегодня", Грызлов напомнил, что на постсоветском пространстве, помимо Союзного государства и Евразийского экономического союза, успешно развиваются и другие форматы — к примеру, Содружество Независимых Государств и Организация Договора о коллективной безопасности. "Указанные структуры не противоречат друг другу, не вступают в конкуренцию, а наоборот — помогают странам решать более широкий спектр вопросов. Это утверждение справедливо и в отношении Союзного государства и ЕАЭС", - подчеркнул посол.
https://ria.ru/20230603/gryzlov-1875934631.html
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россия, минск, борис грызлов, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Минск, Борис Грызлов, Евразийский экономический союз, В мире
Грызлов заявил о важности сопряжения Союзного государства и ЕАЭС

Грызлов назвал сопряжение СГ и ЕАЭС основой Большого евразийского партнерства

© РИА Новости / Алексей ДружининПредседатель Государственной Думы РФ Борис Грызлов
Председатель Государственной Думы РФ Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Председатель Государственной Думы РФ Борис Грызлов. Архивное фото
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Сопряжение Союзного государства и ЕАЭС может заложить основу Большого евразийского партнёрства, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов.
"Перед всеми нами история ставит амбициозные задачи, в частности, по построению и развитию новых интеграционных структур. Более того, такая цель отражена в Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Уверен, что сопряжение проектов ЕАЭС и Союзного государства может стать именно тем кирпичиком, который заложит основу Большого евразийского партнерства", - отметил дипломат в своей статье, опубликованной изданием "СБ. Беларусь сегодня",
Председатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Наработки Союзного государства могли бы использоваться ЕАЭС, заявил Грызлов
Вчера, 12:26
Грызлов напомнил, что на постсоветском пространстве, помимо Союзного государства и Евразийского экономического союза, успешно развиваются и другие форматы — к примеру, Содружество Независимых Государств и Организация Договора о коллективной безопасности.
"Указанные структуры не противоречат друг другу, не вступают в конкуренцию, а наоборот — помогают странам решать более широкий спектр вопросов. Это утверждение справедливо и в отношении Союзного государства и ЕАЭС", - подчеркнул посол.
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25 мая, 16:42
 
РоссияМинскБорис ГрызловЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
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