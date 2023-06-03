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На Украине усилят контроль за пересечением границы по системе "Шлях" - РИА Новости, 03.06.2023
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20:27 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/granitsa-1875995887.html
На Украине усилят контроль за пересечением границы по системе "Шлях"
На Украине усилят контроль за пересечением границы по системе "Шлях" - РИА Новости, 03.06.2023
На Украине усилят контроль за пересечением границы по системе "Шлях"
Украинская погранслужба усилит контроль за пересечением границы по системе "Шлях" ("Путь"), сообщили в субботу в ведомстве. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T20:27
2023-06-03T20:27
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Украинская погранслужба усилит контроль за пересечением границы по системе "Шлях" ("Путь"), сообщили в субботу в ведомстве. "Госпогранслужба усиливает мероприятия касательно установления законных оснований для пересечения государственной границы лицами, которые внесены в систему "Шлях", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. В сообщении утверждается, что на данный момент 38 лицензиатам временно прекращен доступ к системе, 126 людям предъявлены обвинения, 4 человека осуждены. Решение усилить контроль было принято после случаев использования системы с целью дальнейшего не возращения на территорию страны. В марте украинское издание "Главком" со ссылкой на промежуточный отчет временной следственной комиссии Верховной рады сообщило, что почти 10 тысяч мужчин призывного возраста выехали из Украины по электронной системе "Шлях" в прошлом году и не вернулись, это около 11% от всех получивших разрешение на выезд. Как пишет украинское издание "Вести", система "Шлях" для пересечения границы позволяет мужчинам-водителям (волонтерам) легально пересекать границу Украины в условиях военного положения. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.
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в мире, украина, верховная рада украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины
На Украине усилят контроль за пересечением границы по системе "Шлях"

На Украине усилят контроль за пересечением границы для лиц, внесенных в систему "Шлях"

© Фото : Державна прикордонна служба УкраїниУкраинские пограничники на контрольно-пропускном пункте
Украинские пограничники на контрольно-пропускном пункте - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© Фото : Державна прикордонна служба України
Украинские пограничники на контрольно-пропускном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Украинская погранслужба усилит контроль за пересечением границы по системе "Шлях" ("Путь"), сообщили в субботу в ведомстве.
«
"Госпогранслужба усиливает мероприятия касательно установления законных оснований для пересечения государственной границы лицами, которые внесены в систему "Шлях", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
В сообщении утверждается, что на данный момент 38 лицензиатам временно прекращен доступ к системе, 126 людям предъявлены обвинения, 4 человека осуждены. Решение усилить контроль было принято после случаев использования системы с целью дальнейшего не возращения на территорию страны.
В марте украинское издание "Главком" со ссылкой на промежуточный отчет временной следственной комиссии Верховной рады сообщило, что почти 10 тысяч мужчин призывного возраста выехали из Украины по электронной системе "Шлях" в прошлом году и не вернулись, это около 11% от всех получивших разрешение на выезд.
Как пишет украинское издание "Вести", система "Шлях" для пересечения границы позволяет мужчинам-водителям (волонтерам) легально пересекать границу Украины в условиях военного положения.
Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.
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