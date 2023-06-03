https://ria.ru/20230603/dtp-1875927696.html

В Нижегородской области завели уголовное дело после ДТП с шестью погибшими

В Нижегородской области завели уголовное дело после ДТП с шестью погибшими - РИА Новости, 03.06.2023

В Нижегородской области завели уголовное дело после ДТП с шестью погибшими

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в Нижегородской области после столкновения легкового автомобиля с грузовиком, в результате... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T11:24

2023-06-03T11:24

2023-06-03T11:24

происшествия

авто

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в Нижегородской области после столкновения легкового автомобиля с грузовиком, в результате которого погибли шесть человек, в том числе трое детей, сообщает региональное СУСК РФ. По версии следствия, утром 3 июня на федеральной автотрассе М7 "Волга" в Воротынском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, в котором находилось шесть человек, в том числе трое детей, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП погибли трое детей восьми, девяти и трех лет, а также водитель и две пассажирки, находившиеся в легковом автомобиле. "Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - говорится в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875925984.html

нижегородская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, нижегородская область