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В Нижегородской области завели уголовное дело после ДТП с шестью погибшими - РИА Новости, 03.06.2023
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11:24 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/dtp-1875927696.html
В Нижегородской области завели уголовное дело после ДТП с шестью погибшими
В Нижегородской области завели уголовное дело после ДТП с шестью погибшими - РИА Новости, 03.06.2023
В Нижегородской области завели уголовное дело после ДТП с шестью погибшими
Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в Нижегородской области после столкновения легкового автомобиля с грузовиком, в результате... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T11:24
2023-06-03T11:24
происшествия
авто
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в Нижегородской области после столкновения легкового автомобиля с грузовиком, в результате которого погибли шесть человек, в том числе трое детей, сообщает региональное СУСК РФ. По версии следствия, утром 3 июня на федеральной автотрассе М7 "Волга" в Воротынском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, в котором находилось шесть человек, в том числе трое детей, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП погибли трое детей восьми, девяти и трех лет, а также водитель и две пассажирки, находившиеся в легковом автомобиле. "Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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происшествия, авто, нижегородская область
Происшествия, Авто, Нижегородская область
В Нижегородской области завели уголовное дело после ДТП с шестью погибшими

В Нижегородской области завели уголовное дело после ДТП на трассе М7 с шестью погибшими

© Фото : УГИБДД Нижегородской областиНа месте ДТП в Воротынском районе Нижегородской области
На месте ДТП в Воротынском районе Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© Фото : УГИБДД Нижегородской области
На месте ДТП в Воротынском районе Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в Нижегородской области после столкновения легкового автомобиля с грузовиком, в результате которого погибли шесть человек, в том числе трое детей, сообщает региональное СУСК РФ.
По версии следствия, утром 3 июня на федеральной автотрассе М7 "Волга" в Воротынском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, в котором находилось шесть человек, в том числе трое детей, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП погибли трое детей восьми, девяти и трех лет, а также водитель и две пассажирки, находившиеся в легковом автомобиле.
"Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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