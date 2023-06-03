https://ria.ru/20230603/dtp-1875927696.html
В Нижегородской области завели уголовное дело после ДТП с шестью погибшими
В Нижегородской области завели уголовное дело после ДТП с шестью погибшими - РИА Новости, 03.06.2023
В Нижегородской области завели уголовное дело после ДТП с шестью погибшими
Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в Нижегородской области после столкновения легкового автомобиля с грузовиком, в результате... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T11:24
2023-06-03T11:24
2023-06-03T11:24
происшествия
авто
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в Нижегородской области после столкновения легкового автомобиля с грузовиком, в результате которого погибли шесть человек, в том числе трое детей, сообщает региональное СУСК РФ. По версии следствия, утром 3 июня на федеральной автотрассе М7 "Волга" в Воротынском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, в котором находилось шесть человек, в том числе трое детей, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП погибли трое детей восьми, девяти и трех лет, а также водитель и две пассажирки, находившиеся в легковом автомобиле. "Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - говорится в сообщении регионального СУСК.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875925984.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, нижегородская область
Происшествия, Авто, Нижегородская область
В Нижегородской области завели уголовное дело после ДТП с шестью погибшими
В Нижегородской области завели уголовное дело после ДТП на трассе М7 с шестью погибшими
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости.
Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в Нижегородской области после столкновения легкового автомобиля с грузовиком, в результате которого погибли шесть человек, в том числе трое детей, сообщает
региональное СУСК РФ.
По версии следствия, утром 3 июня на федеральной автотрассе М7 "Волга" в Воротынском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, в котором находилось шесть человек, в том числе трое детей, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП погибли трое детей восьми, девяти и трех лет, а также водитель и две пассажирки, находившиеся в легковом автомобиле.
"Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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