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Российские военные пресекли действия украинской ДРГ в ЛНР - РИА Новости, 03.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:00 03.06.2023 (обновлено: 14:16 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/drg-1875945767.html
Российские военные пресекли действия украинской ДРГ в ЛНР
Российские военные пресекли действия украинской ДРГ в ЛНР - РИА Новости, 03.06.2023
Российские военные пресекли действия украинской ДРГ в ЛНР
Пресечены действия украинских ДРГ в ЛНР и Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T14:00
2023-06-03T14:16
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
луганская народная республика
харьковская область
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пресечены действия украинских ДРГ в ЛНР и Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."В районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп", - рассказали в ведомстве о действиях на Купянском направлении.На Краснолиманском направлении в районе населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.
https://ria.ru/20230603/ataka-1875943881.html
луганская народная республика
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вооруженные силы рф, луганская народная республика, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика, Харьковская область
Российские военные пресекли действия украинской ДРГ в ЛНР

Минобороны: российские военные пресекли действия украинской ДРГ у Кузьмино в ЛНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пресечены действия украинских ДРГ в ЛНР и Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп", - рассказали в ведомстве о действиях на Купянском направлении.
На Краснолиманском направлении в районе населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФЛуганская Народная РеспубликаХарьковская область
 
 
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