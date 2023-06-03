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ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка десять ракет из РСЗО
ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка десять ракет из РСЗО - РИА Новости, 03.06.2023
ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка десять ракет из РСЗО
Украинские войска в 16.40 обстреляли Киевский район Донецка, выпущено десять ракет из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T16:56
2023-06-03T16:56
2023-06-03T16:56
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска в 16.40 обстреляли Киевский район Донецка, выпущено десять ракет из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению... 16.40 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Этот же район был обстрелян в 16.00 шестью снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район города обстреляли в 16.25 пятью "натовскими" снарядами.Отмечается, что по Ясиноватой в 14.10 были выпущены пять снарядов этого же калибра.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка десять ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка десять ракет из РСЗО