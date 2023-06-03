https://ria.ru/20230603/donetsk-1875920414.html

Украинские войска за час выпустили 16 снарядов по ДНР

Украинские войска за час выпустили 16 снарядов по ДНР - РИА Новости, 03.06.2023

Украинские войска за час выпустили 16 снарядов по ДНР

Украинские войска с 8.20 по 9.20 выпустили 16 снарядов по Горловке и Донецку, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T10:21

2023-06-03T10:21

2023-06-03T10:21

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк

украина

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска с 8.20 по 9.20 выпустили 16 снарядов по Горловке и Донецку, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 8.20 - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Обстрелам также подвергся Петровский район Донецка, в 9.20 украинские войска выпустили по нему шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а по Киевскому району было выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230603/vyzhivanie-1875919486.html

горловка

донецк

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка, донецк, украина, нато, сцкк