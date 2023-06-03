https://ria.ru/20230603/donetsk-1875920414.html
Украинские войска за час выпустили 16 снарядов по ДНР
Украинские войска за час выпустили 16 снарядов по ДНР - РИА Новости, 03.06.2023
Украинские войска за час выпустили 16 снарядов по ДНР
Украинские войска с 8.20 по 9.20 выпустили 16 снарядов по Горловке и Донецку, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T10:21
2023-06-03T10:21
2023-06-03T10:21
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк
украина
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска с 8.20 по 9.20 выпустили 16 снарядов по Горловке и Донецку, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 8.20 - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Обстрелам также подвергся Петровский район Донецка, в 9.20 украинские войска выпустили по нему шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а по Киевскому району было выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230603/vyzhivanie-1875919486.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецк, украина, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк, Украина, НАТО, СЦКК
Украинские войска за час выпустили 16 снарядов по ДНР
Украинские войска за час выпустили 16 снарядов по Горловке и Донецку