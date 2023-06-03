https://ria.ru/20230603/daydzhest-1875859367.html

Важное в туризме за неделю: выборы в Турции, пляжи и новые загранпаспорта

Важное в туризме за неделю: выборы в Турции, пляжи и новые загранпаспорта - РИА Новости, 03.06.2023

Важное в туризме за неделю: выборы в Турции, пляжи и новые загранпаспорта

Неожиданно важной новостью прошедшей недели в туризме оказалась та, что к путешествиям прямого отношения не имеет: результаты выборов в Турции спровоцировали... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T07:01

2023-06-03T07:01

2023-06-03T07:01

туризм

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туризм

туристы

турция

бали

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Неожиданно важной новостью прошедшей недели в туризме оказалась та, что к путешествиям прямого отношения не имеет: результаты выборов в Турции спровоцировали ажиотажный спрос на путевки в эту страну. На Бали снова ввели новые запреты для зарубежных гостей, плюс там еще и виза может подорожать. В России снова принимают документы на биометрические загранпаспорта. Ну а тем, кого поездки за границу не интересуют, стоит поторопиться: путевки на морские курорты нашей страны раскупают уже вовсю. О самом важном в туризме за неделю – в дайджесте РИА Новости.С понедельника туроператоры удивлялись росту продаж путевок в Турцию: сначала плюс 50 процентов, потом к ним еще плюс 40. Благодарить, по мнению экспертов, нужно результаты выборов президента страны. Даже высокие цены путешественников не смутили. Правда, сезон тоже начался. Так что окончательные итоги стоит подводить не раньше чем через неделю.На Бали ввели новые запреты для туристов. Впрочем, разумные: нельзя "выбрасывать мусор без разбора" и загрязнять озера, море, а также использовать одноразовые пластиковые пакеты и соломинки. Ну и фотографироваться в нескромной одежде или вовсе без нее в священных местах.Более того, Индонезия рассматривает возможность повышения сбора за визу по прибытии (VoA), который сейчас составляет около 35 долларов, чтобы отсеять "неблагонадежных туристов". Для благонадежных скоро введет "золотые визы".Ну а в Страну пирамид полетят новые чартеры. Кстати, перевозчик – египтянин, новая авиакомпания.Для тех, кто летает по России – тоже хорошая новость. Минфин предложил разрешить продавать алкоголь пассажирам внутренних рейсов. Но лучше такими покупками перед полетами не увлекаться, да и вообще вести себя адекватно. Например, в конце мая в Иркутске пассажира высадили из самолета за оскорбление стюардессы. Командир воздушного судна отказал злоумышленнику в перелете. Ему грозит административный арест сроком до 15 суток.Еще одна авиаистория, но со счастливым концом. В Шереметьево нашелся хозяин брошенной в аэропорту кошки. Владельца искали 10 дней, животное за это время успело обрести новый дом и любящую семью. Почему кошка оказалась одна в зоне вылетов – не уточняется.Точно хорошая новость, без вопросов: в России на южных морских курортах официально открылся пляжный сезон. Правда, море, по прогнозам синоптиков, прогреется лишь к середине июня.Кстати, по данным опроса ВЦИОМ, из тех россиян, кто летом берет отпуск и планирует путешествовать, каждый десятый поедет на Черноморское побережье Кавказа, пять процентов выберут Крым. Анализ продаж это подтверждает. Туристы раскупили половину путевок на юг России и отели побережья Кубани забронировали на 70 процентов.Если думаете о поездке за рубеж, то вот отличная новость: с 1 июня в России возобновился прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов.

https://ria.ru/20230530/granitsy-1874852198.html

https://ria.ru/20230601/plyazhi-1875389734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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