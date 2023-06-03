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В США захотели обеспечить свою безопасность вопреки желаниям Киева - РИА Новости, 03.06.2023
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02:20 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/bezopasnost-1875895704.html
В США захотели обеспечить свою безопасность вопреки желаниям Киева
В США захотели обеспечить свою безопасность вопреки желаниям Киева - РИА Новости, 03.06.2023
В США захотели обеспечить свою безопасность вопреки желаниям Киева
Единственным способом обеспечить безопасность Украины и оградить США от риска конфликта с Россией является нейтралитет Киева, такое мнение выразил американский... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T02:20
2023-06-03T02:20
в мире
украина
сша
нато
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Единственным способом обеспечить безопасность Украины и оградить США от риска конфликта с Россией является нейтралитет Киева, такое мнение выразил американский военный эксперт, подполковник в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive."Прекращение военных действий на основе нейтралитета Украины без явных гарантий безопасности со стороны НАТО явно было бы неприятным исходом для киевского руководства, однако это реалистичный способ для Украины быстро прекратить военные действия, остановив ежедневную гибель людей и разрушение своих городов. Это может стать лучшей гарантией ее безопасности в конечном итоге", — написал он.Американский аналитик исходит в первую очередь из интересов безопасности США и Запада, называя крайней степенью безумия предоставление гарантий безопасности стране, которая в обозримом будущем будет сохранять напряженные отношения с ядерным государством."Вместо того, чтобы связывать будущую безопасность всего альянса НАТО с надеждой на то, что изменчивые отношения между двумя непримиримыми соперниками снова не перерастут в открытый конфликт, США должны использовать реалистичные варианты, которые смогут обеспечить европейскую и американскую безопасность в долгосрочной перспективе", — считает эксперт.США, по мнению Дэвиса, должны продолжать демонстрировать отсутствие намерения быть втянутыми в военный конфликт и не давать Украине мнимых надежд на этот счет."Вера в то, что США когда-нибудь захотят рискнуть ядерной войной с Россией из-за Украины, дает Киеву ложную надежду, вызывая риск затягивания военных действий. Пришло время быть честными и с собой, и с руководством Украины, и сосредоточиться на эффективных способах положить конец этому конфликту, обеспечив при этом национальную безопасность Америки на неопределенный срок", — резюмировал эксперт.В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на Североатлантический альянс стала одной из причин начала российской специальной военной операции на Украине.
https://ria.ru/20230529/katastrofa-1874732326.html
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в мире, украина, сша, нато, россия, дмитрий песков
В мире, Украина, США, НАТО, Россия, Дмитрий Песков
В США захотели обеспечить свою безопасность вопреки желаниям Киева

19fortyfive: нейтралитет Украины станет лучшей гарантией безопасности США

© AP Photo / Efrem LukatskyГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Единственным способом обеспечить безопасность Украины и оградить США от риска конфликта с Россией является нейтралитет Киева, такое мнение выразил американский военный эксперт, подполковник в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.
"Прекращение военных действий на основе нейтралитета Украины без явных гарантий безопасности со стороны НАТО явно было бы неприятным исходом для киевского руководства, однако это реалистичный способ для Украины быстро прекратить военные действия, остановив ежедневную гибель людей и разрушение своих городов. Это может стать лучшей гарантией ее безопасности в конечном итоге", — написал он.
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Американский аналитик исходит в первую очередь из интересов безопасности США и Запада, называя крайней степенью безумия предоставление гарантий безопасности стране, которая в обозримом будущем будет сохранять напряженные отношения с ядерным государством.
"Вместо того, чтобы связывать будущую безопасность всего альянса НАТО с надеждой на то, что изменчивые отношения между двумя непримиримыми соперниками снова не перерастут в открытый конфликт, США должны использовать реалистичные варианты, которые смогут обеспечить европейскую и американскую безопасность в долгосрочной перспективе", — считает эксперт.
США, по мнению Дэвиса, должны продолжать демонстрировать отсутствие намерения быть втянутыми в военный конфликт и не давать Украине мнимых надежд на этот счет.
«
"Вера в то, что США когда-нибудь захотят рискнуть ядерной войной с Россией из-за Украины, дает Киеву ложную надежду, вызывая риск затягивания военных действий. Пришло время быть честными и с собой, и с руководством Украины, и сосредоточиться на эффективных способах положить конец этому конфликту, обеспечив при этом национальную безопасность Америки на неопределенный срок", — резюмировал эксперт.
В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на Североатлантический альянс стала одной из причин начала российской специальной военной операции на Украине.
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