https://ria.ru/20230603/ataka-1875943881.html

Газета Washington Post рассказала об атаке ДРГ на Белгородскую область

Газета Washington Post рассказала об атаке ДРГ на Белгородскую область - РИА Новости, 03.06.2023

Газета Washington Post рассказала об атаке ДРГ на Белгородскую область

Террористы, атаковавшие Белгородскую область на прошлой неделе, использовали транспорт и оружие из США, Польши, Чехии и Бельгии, сообщила газета Washington Post РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T13:47

2023-06-03T13:47

2023-06-03T17:43

специальная военная операция на украине

белгородская область

сша

чехия

происшествия

бельгия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875563939_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1a2e9f6154f08506bdc485ece48e7091.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Террористы, атаковавшие Белгородскую область на прошлой неделе, использовали транспорт и оружие из США, Польши, Чехии и Бельгии, сообщила газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников, пожелавших остаться неизвестными."Три автомобиля... MRAP, ввезенные боевиками в Россию, были предоставлены Соединенными Штатами, а четвертая была из Польши", - говорится в сообщении издания.Washington Post отмечает, у террористов были винтовки производства Бельгии и Чехии и по крайней мере один противотанковый комплекс АТ-4, который используется вооруженными силами США и западных стран. Согласно американским наемникам, воюющим на Украине, винтовки BREN и SCAR выдаются украинским военным и боевикам.Представитель минобороны Бельгии не сказал, сколько винтовок были переданы Украине, но отметил, что за них несут ответственность власти и армия, которым их передали, добавляется в материале газеты.В конце мая украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. Позже Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. Вечером того же дня режим КТО отменили. СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.

https://ria.ru/20230603/sobolevka-1875899993.html

https://ria.ru/20230418/oruzhie-1866194303.html

белгородская область

сша

чехия

бельгия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, сша, чехия, происшествия, бельгия, россия, следственный комитет россии (ск рф), в мире