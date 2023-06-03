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Газета Washington Post рассказала об атаке ДРГ на Белгородскую область - РИА Новости, 03.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:47 03.06.2023 (обновлено: 17:43 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/ataka-1875943881.html
Газета Washington Post рассказала об атаке ДРГ на Белгородскую область
Газета Washington Post рассказала об атаке ДРГ на Белгородскую область - РИА Новости, 03.06.2023
Газета Washington Post рассказала об атаке ДРГ на Белгородскую область
Террористы, атаковавшие Белгородскую область на прошлой неделе, использовали транспорт и оружие из США, Польши, Чехии и Бельгии, сообщила газета Washington Post РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T13:47
2023-06-03T17:43
специальная военная операция на украине
белгородская область
сша
чехия
происшествия
бельгия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Террористы, атаковавшие Белгородскую область на прошлой неделе, использовали транспорт и оружие из США, Польши, Чехии и Бельгии, сообщила газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников, пожелавших остаться неизвестными."Три автомобиля... MRAP, ввезенные боевиками в Россию, были предоставлены Соединенными Штатами, а четвертая была из Польши", - говорится в сообщении издания.Washington Post отмечает, у террористов были винтовки производства Бельгии и Чехии и по крайней мере один противотанковый комплекс АТ-4, который используется вооруженными силами США и западных стран. Согласно американским наемникам, воюющим на Украине, винтовки BREN и SCAR выдаются украинским военным и боевикам.Представитель минобороны Бельгии не сказал, сколько винтовок были переданы Украине, но отметил, что за них несут ответственность власти и армия, которым их передали, добавляется в материале газеты.В конце мая украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. Позже Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. Вечером того же дня режим КТО отменили. СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.
https://ria.ru/20230603/sobolevka-1875899993.html
https://ria.ru/20230418/oruzhie-1866194303.html
белгородская область
сша
чехия
бельгия
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белгородская область, сша, чехия, происшествия, бельгия, россия, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, США, Чехия, Происшествия, Бельгия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
Газета Washington Post рассказала об атаке ДРГ на Белгородскую область

TWP: ДРГ атаковала Белгородскую область с транспортом и оружием из США и ЕС

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Последствия обстрела Шебекино. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Террористы, атаковавшие Белгородскую область на прошлой неделе, использовали транспорт и оружие из США, Польши, Чехии и Бельгии, сообщила газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников, пожелавших остаться неизвестными.
"Три автомобиля... MRAP, ввезенные боевиками в Россию, были предоставлены Соединенными Штатами, а четвертая была из Польши", - говорится в сообщении издания.
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Washington Post отмечает, у террористов были винтовки производства Бельгии и Чехии и по крайней мере один противотанковый комплекс АТ-4, который используется вооруженными силами США и западных стран. Согласно американским наемникам, воюющим на Украине, винтовки BREN и SCAR выдаются украинским военным и боевикам.
Представитель минобороны Бельгии не сказал, сколько винтовок были переданы Украине, но отметил, что за них несут ответственность власти и армия, которым их передали, добавляется в материале газеты.
В конце мая украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. Позже Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. Вечером того же дня режим КТО отменили. СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьСШАЧехияПроисшествияБельгияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)В мире
 
 
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