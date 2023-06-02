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Умер Гленн Фарр

Умер Гленн Фарр - РИА Новости, 02.06.2023

Умер Гленн Фарр

В 77 лет от осложнений, вызванных опухолью мозга, умер Гленн Фарр, пишет Deadline со ссылкой на публикации в социальной сети его друзей. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T18:34

2023-06-02T18:34

2023-06-02T18:34

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В 77 лет от осложнений, вызванных опухолью мозга, умер Гленн Фарр, пишет Deadline со ссылкой на публикации в социальной сети его друзей. В 1984 году вместе с коллегами он разделил премию "Оскар" за лучший монтаж. Награду ему принес фильм Филипа Кауфмана "Парни что надо". Картина основана на реальных событиях. В ней рассказывалось об американских летчиках, выбранных для полетов в космос. Фарр также работал над проектами "Менталист", "Ничего общего", "Настоящие мужчины" и многими другими. У него остались две дочери.

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости