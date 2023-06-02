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Умер Гленн Фарр - РИА Новости, 02.06.2023
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Культура
 
18:34 02.06.2023
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Умер Гленн Фарр
Умер Гленн Фарр - РИА Новости, 02.06.2023
Умер Гленн Фарр
В 77 лет от осложнений, вызванных опухолью мозга, умер Гленн Фарр, пишет Deadline со ссылкой на публикации в социальной сети его друзей. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T18:34
2023-06-02T18:34
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В 77 лет от осложнений, вызванных опухолью мозга, умер Гленн Фарр, пишет Deadline со ссылкой на публикации в социальной сети его друзей. В 1984 году вместе с коллегами он разделил премию "Оскар" за лучший монтаж. Награду ему принес фильм Филипа Кауфмана "Парни что надо". Картина основана на реальных событиях. В ней рассказывалось об американских летчиках, выбранных для полетов в космос. Фарр также работал над проектами "Менталист", "Ничего общего", "Настоящие мужчины" и многими другими. У него остались две дочери.
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новости культуры, знаменитости
Культура, Новости культуры, Знаменитости
Умер Гленн Фарр

Лауреат премии "Оскар" Глен Фарр умер в 77 лет

© OscarsГлен Фарр
Глен Фарр
© Oscars
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В 77 лет от осложнений, вызванных опухолью мозга, умер Гленн Фарр, пишет Deadline со ссылкой на публикации в социальной сети его друзей.
В 1984 году вместе с коллегами он разделил премию "Оскар" за лучший монтаж. Награду ему принес фильм Филипа Кауфмана "Парни что надо". Картина основана на реальных событиях. В ней рассказывалось об американских летчиках, выбранных для полетов в космос.
Фарр также работал над проектами "Менталист", "Ничего общего", "Настоящие мужчины" и многими другими.
У него остались две дочери.
 
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