https://ria.ru/20230602/zakon-1875885191.html

Белый дом: Байден может подписать закон о предотвращении дефолта в субботу

Белый дом: Байден может подписать закон о предотвращении дефолта в субботу - РИА Новости, 02.06.2023

Белый дом: Байден может подписать закон о предотвращении дефолта в субботу

Президент США Джо Байден может подписать законопроект, предотвращающий суверенный дефолт, уже в субботу и совершенно точно уложится до 5 июня, сообщила... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T23:01

2023-06-02T23:01

2023-06-02T23:01

в мире

сша

попытки изменить потолок госдолга сша

джо байден

карин жан-пьер

экономика

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ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден может подписать законопроект, предотвращающий суверенный дефолт, уже в субботу и совершенно точно уложится до 5 июня, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Министерство финансов называло 5 июня сроком, когда США окажутся не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства без повышения потолка государственного долга. "Мы уверены, что он может быть подписан уже завтра. Палата представителей и сенат должны довести до конца формальности и передать нам законопроект", - сказала Жан-Пьер на брифинге для СМИ. "Но мы это сделаем. Определенно до 5 июня", - добавила она. Обе палаты конгресса в среду и четверг утвердили законопроект, который временно отменяет лимиты на заимствования и ограничивает при этом рост расходов федерального бюджета. Байден собирается в пятницу вечером по времени Вашингтона (ночь на субботу по времени Москвы) выступить с телевизионным обращением на тему предотвращения дефолта.

https://ria.ru/20230525/defolt-1874207061.html

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в мире, сша, попытки изменить потолок госдолга сша, джо байден, карин жан-пьер, экономика