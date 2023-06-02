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Белый дом: Байден может подписать закон о предотвращении дефолта в субботу - РИА Новости, 02.06.2023
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23:01 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/zakon-1875885191.html
Белый дом: Байден может подписать закон о предотвращении дефолта в субботу
Белый дом: Байден может подписать закон о предотвращении дефолта в субботу - РИА Новости, 02.06.2023
Белый дом: Байден может подписать закон о предотвращении дефолта в субботу
Президент США Джо Байден может подписать законопроект, предотвращающий суверенный дефолт, уже в субботу и совершенно точно уложится до 5 июня, сообщила... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T23:01
2023-06-02T23:01
в мире
сша
попытки изменить потолок госдолга сша
джо байден
карин жан-пьер
экономика
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ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден может подписать законопроект, предотвращающий суверенный дефолт, уже в субботу и совершенно точно уложится до 5 июня, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Министерство финансов называло 5 июня сроком, когда США окажутся не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства без повышения потолка государственного долга. "Мы уверены, что он может быть подписан уже завтра. Палата представителей и сенат должны довести до конца формальности и передать нам законопроект", - сказала Жан-Пьер на брифинге для СМИ. "Но мы это сделаем. Определенно до 5 июня", - добавила она. Обе палаты конгресса в среду и четверг утвердили законопроект, который временно отменяет лимиты на заимствования и ограничивает при этом рост расходов федерального бюджета. Байден собирается в пятницу вечером по времени Вашингтона (ночь на субботу по времени Москвы) выступить с телевизионным обращением на тему предотвращения дефолта.
https://ria.ru/20230525/defolt-1874207061.html
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в мире, сша, попытки изменить потолок госдолга сша, джо байден, карин жан-пьер, экономика
В мире, США, Попытки изменить потолок госдолга США, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, Экономика
Белый дом: Байден может подписать закон о предотвращении дефолта в субботу

Белый дом допустил, что Байден может подписать закон о предотвращении дефолта в субботу

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден может подписать законопроект, предотвращающий суверенный дефолт, уже в субботу и совершенно точно уложится до 5 июня, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
Министерство финансов называло 5 июня сроком, когда США окажутся не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства без повышения потолка государственного долга.
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"Мы уверены, что он может быть подписан уже завтра. Палата представителей и сенат должны довести до конца формальности и передать нам законопроект", - сказала Жан-Пьер на брифинге для СМИ.
"Но мы это сделаем. Определенно до 5 июня", - добавила она.
Обе палаты конгресса в среду и четверг утвердили законопроект, который временно отменяет лимиты на заимствования и ограничивает при этом рост расходов федерального бюджета.
Байден собирается в пятницу вечером по времени Вашингтона (ночь на субботу по времени Москвы) выступить с телевизионным обращением на тему предотвращения дефолта.
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В миреСШАПопытки изменить потолок госдолга СШАДжо БайденКарин Жан-ПьерЭкономика
 
 
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