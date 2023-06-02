https://ria.ru/20230602/velikobritaniya-1875831822.html

Британские власти готовы ввести дополнительные выплаты госслужащим

Британские власти готовы ввести дополнительные выплаты госслужащим - РИА Новости, 02.06.2023

Британские власти готовы ввести дополнительные выплаты госслужащим

Правительство Великобритании готово дополнительно выделить полторы тысячи фунтов стерлингов для госслужащих после череды прошедших забастовок, говорится в... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T16:49

2023-06-02T16:49

2023-06-02T16:52

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Правительство Великобритании готово дополнительно выделить полторы тысячи фунтов стерлингов для госслужащих после череды прошедших забастовок, говорится в сообщении, распространенном в пятницу профсоюзом государственных и коммерческих служб страны (PCS). В пятницу генеральный секретарь профсоюза Марк Сервотка встретился с главой аппарата премьера Джереми Куином для обсуждения выплат госслужащим, следует из релиза. "Глава аппарата премьера заявил, что правительство готово разрешить департаментам выплатить сотрудникам дополнительно полторы тысячи фунтов в знак признания давления, которое они испытали за 2022-2023 год", - сказано в тексте. После встречи Куин направил профсоюзу письмо, в котором подтвердил намерение правительства по выплатам и изложил детали по гарантиям занятости и по механизму компенсаций для госслужащих, говорится в сообщении. В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

https://rsport.ria.ru/20230602/zabastovka-1875700611.html

https://ria.ru/20230412/parizh-1864845603.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, россия, украина