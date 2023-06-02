Рейтинг@Mail.ru
Британские власти готовы ввести дополнительные выплаты госслужащим - РИА Новости, 02.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 02.06.2023 (обновлено: 16:52 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/velikobritaniya-1875831822.html
Британские власти готовы ввести дополнительные выплаты госслужащим
Британские власти готовы ввести дополнительные выплаты госслужащим - РИА Новости, 02.06.2023
Британские власти готовы ввести дополнительные выплаты госслужащим
Правительство Великобритании готово дополнительно выделить полторы тысячи фунтов стерлингов для госслужащих после череды прошедших забастовок, говорится в... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T16:49
2023-06-02T16:52
в мире
великобритания
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4a64016bbc755bfd66d5df8b3298d67.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Правительство Великобритании готово дополнительно выделить полторы тысячи фунтов стерлингов для госслужащих после череды прошедших забастовок, говорится в сообщении, распространенном в пятницу профсоюзом государственных и коммерческих служб страны (PCS). В пятницу генеральный секретарь профсоюза Марк Сервотка встретился с главой аппарата премьера Джереми Куином для обсуждения выплат госслужащим, следует из релиза. "Глава аппарата премьера заявил, что правительство готово разрешить департаментам выплатить сотрудникам дополнительно полторы тысячи фунтов в знак признания давления, которое они испытали за 2022-2023 год", - сказано в тексте. После встречи Куин направил профсоюзу письмо, в котором подтвердил намерение правительства по выплатам и изложил детали по гарантиям занятости и по механизму компенсаций для госслужащих, говорится в сообщении. В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
https://rsport.ria.ru/20230602/zabastovka-1875700611.html
https://ria.ru/20230412/parizh-1864845603.html
великобритания
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a5a2f9980e75c028ba638ee07f39e895.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, россия, украина
В мире, Великобритания, Россия, Украина
Британские власти готовы ввести дополнительные выплаты госслужащим

Британские власти готовы ввести дополнительные выплаты госслужащим после забастовок

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Правительство Великобритании готово дополнительно выделить полторы тысячи фунтов стерлингов для госслужащих после череды прошедших забастовок, говорится в сообщении, распространенном в пятницу профсоюзом государственных и коммерческих служб страны (PCS).
В пятницу генеральный секретарь профсоюза Марк Сервотка встретился с главой аппарата премьера Джереми Куином для обсуждения выплат госслужащим, следует из релиза.
Пассажиры в ожидании поезда во время забастовки железнодорожников на вокзале в Лондоне. 13 декабря 2016 - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Железнодорожники Британии бастуют накануне финала Кубка Англии
Вчера, 10:09
"Глава аппарата премьера заявил, что правительство готово разрешить департаментам выплатить сотрудникам дополнительно полторы тысячи фунтов в знак признания давления, которое они испытали за 2022-2023 год", - сказано в тексте.
После встречи Куин направил профсоюзу письмо, в котором подтвердил намерение правительства по выплатам и изложил детали по гарантиям занятости и по механизму компенсаций для госслужащих, говорится в сообщении.
В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
Мужчина проходит мимо неубранного мусора в Париже - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
В Париже уборщики мусора снова начнут забастовку против реформы пенсий
12 апреля, 16:50
 
В миреВеликобританияРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала