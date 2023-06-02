https://ria.ru/20230602/ukraina-1875780779.html

Глава Минобороны Британии сделал заявление о вступлении Украины в НАТО

Глава Минобороны Британии сделал заявление о вступлении Украины в НАТО - РИА Новости, 02.06.2023

Глава Минобороны Британии сделал заявление о вступлении Украины в НАТО

Украину не пригласят вступить в альянс на июльском саммите в Вильнюсе, а НАТО и ЕС не должны давать чрезмерные обещания таким кандидатам, как Киев, заявил... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T14:10

2023-06-02T14:10

2023-06-02T14:10

украина

вильнюс

киев

бен уоллес

владимир зеленский

йенс столтенберг

евросоюз

нато

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Украину не пригласят вступить в альянс на июльском саммите в Вильнюсе, а НАТО и ЕС не должны давать чрезмерные обещания таким кандидатам, как Киев, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес интервью для газеты Washington Post.Уоллес сослался на сохраняющиеся разногласия по поводу пути Киева к вступлению в альянс и отметил, что НАТО и ЕС, "не должны повторять ошибок прошлого, давая чрезмерные обещания таким кандидатам, как Украина". "Мы должны быть реалистами и говорить, что в Вильнюсе этого не произойдет, это не произойдет в любое ближайшее время", - заявил министр. Ранее на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что в альянсе считают реальным вступление Украины, однако он не ответил на вопрос, получит ли Киев официальное приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченное на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс.

https://ria.ru/20230601/nato-1875556616.html

https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html

украина

вильнюс

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украина, вильнюс, киев, бен уоллес, владимир зеленский, йенс столтенберг, евросоюз, нато