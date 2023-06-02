https://ria.ru/20230602/uklonenie-1875781999.html

На Украине мужчин фиктивно устраивали в горгаз для уклонения от призыва

На Украине мужчин фиктивно устраивали в горгаз для уклонения от призыва - РИА Новости, 02.06.2023

На Украине мужчин фиктивно устраивали в горгаз для уклонения от призыва

Руководство предприятия "Кировоградгаз" фиктивно устраивало мужчин на работу для уклонения от призыва, сообщили в пятницу в Службе безопасности Украины. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T14:15

2023-06-02T14:15

2023-06-02T14:15

в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Руководство предприятия "Кировоградгаз" фиктивно устраивало мужчин на работу для уклонения от призыва, сообщили в пятницу в Службе безопасности Украины. "В Кировоградской области к участию в схеме причастно руководство предприятия "Кировоградгаз". За деньги чиновники фиктивно трудоустраивали на предприятие лиц призывного возраста и таким образом "бронировали" их на время мобилизации", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. По информации спецслужбы, такие сотрудники получали не только бронь, но и заработную плату, в результате чего руководство компании растратило практически 400 тысяч гривен (около 10,8 тысячи долларов). На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. Расходились видео, как мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.

https://ria.ru/20230201/uklonist-1849070118.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, владимир зеленский