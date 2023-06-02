https://ria.ru/20230602/uchebniki-1875822630.html
Кравцов рассказал о разделе по спецоперации в новых учебниках
Кравцов рассказал о разделе по спецоперации в новых учебниках - РИА Новости, 02.06.2023
Кравцов рассказал о разделе по спецоперации в новых учебниках
Раздел о специальной военной операции в новых учебниках истории дополнят после того, как Россия победит, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T16:20
2023-06-02T16:20
2023-06-02T17:54
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
сергей кравцов
владимир мединский
российское военно-историческое общество (рвио)
социальный навигатор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874091197_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_81918a1300f15fc87e40ef9e86d1cf8e.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Раздел о специальной военной операции в новых учебниках истории дополнят после того, как Россия победит, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "Конечно, о причинах начала специальной военной операции, цели специальной военной операции, денацификация, демилитаризация, обязательно об этом нужно говорить, и тем более это старшие классы, 11 класс - это новейшая история, как только мы победим, эти разделы тоже будут дополнены", - сказал Кравцов в интервью Первому каналу. Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал о создании нового учебника по истории, который будет единым для всех школ, но для разных уровней преподавания истории будут разные учебники. Работы над созданием учебника возглавил председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. В учебник войдут как начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, так и санкционное давление.
https://ria.ru/20230428/uchebnik-1868488044.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874091197_87:0:1862:1331_1920x0_80_0_0_bee1e526ae0fdff63482c228eae8a75d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей кравцов, владимир мединский, российское военно-историческое общество (рвио), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Сергей Кравцов, Владимир Мединский, Российское военно-историческое общество (РВИО), Социальный навигатор, СН_Образование, Год педагога и наставника
Кравцов рассказал о разделе по спецоперации в новых учебниках
Глава Минпросвещения: раздел о спецоперации в новых учебниках дополнят после победы России