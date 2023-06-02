https://ria.ru/20230602/uchebniki-1875822630.html

Кравцов рассказал о разделе по спецоперации в новых учебниках

Кравцов рассказал о разделе по спецоперации в новых учебниках - РИА Новости, 02.06.2023

Кравцов рассказал о разделе по спецоперации в новых учебниках

Раздел о специальной военной операции в новых учебниках истории дополнят после того, как Россия победит, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T16:20

2023-06-02T16:20

2023-06-02T17:54

общество

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

сергей кравцов

владимир мединский

российское военно-историческое общество (рвио)

социальный навигатор

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Раздел о специальной военной операции в новых учебниках истории дополнят после того, как Россия победит, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. "Конечно, о причинах начала специальной военной операции, цели специальной военной операции, денацификация, демилитаризация, обязательно об этом нужно говорить, и тем более это старшие классы, 11 класс - это новейшая история, как только мы победим, эти разделы тоже будут дополнены", - сказал Кравцов в интервью Первому каналу. Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал о создании нового учебника по истории, который будет единым для всех школ, но для разных уровней преподавания истории будут разные учебники. Работы над созданием учебника возглавил председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. В учебник войдут как начало специальной военной операции, вхождение в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, так и санкционное давление.

https://ria.ru/20230428/uchebnik-1868488044.html

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей кравцов, владимир мединский, российское военно-историческое общество (рвио), социальный навигатор, сн_образование