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ВСУ ежедневно пытаются прощупать оборону на Запорожском направлении
ВСУ ежедневно пытаются прощупать оборону на Запорожском направлении - РИА Новости, 02.06.2023
ВСУ ежедневно пытаются прощупать оборону на Запорожском направлении
Украинские военные ежедневно пытаются прощупать оборону на запорожском направлении, рассказал журналистам командир батальона "Крым", отметив, что ситуация на... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T05:54
2023-06-02T05:54
2023-06-02T05:54
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Украинские военные ежедневно пытаются прощупать оборону на запорожском направлении, рассказал журналистам командир батальона "Крым", отметив, что ситуация на его участке стабильно напряженная. "Стабильно напряженная, но мы держимся, перемалываем потихонечку врага", - сказал он. На уточняющий вопрос, как часто противник предпринимает попытки прощупать оборону, командир батальона ответил: "Ежесуточно, ежедневно".
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безопасность, запорожская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия
ВСУ ежедневно пытаются прощупать оборону на Запорожском направлении
Российский военный: ВСУ ежедневно пытаются прощупать оборону на Запорожском направлении
МЕЛИТОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Украинские военные ежедневно пытаются прощупать оборону на запорожском направлении, рассказал журналистам командир батальона "Крым", отметив, что ситуация на его участке стабильно напряженная.
"Стабильно напряженная, но мы держимся, перемалываем потихонечку врага", - сказал он.
На уточняющий вопрос, как часто противник предпринимает попытки прощупать оборону, командир батальона ответил: "Ежесуточно, ежедневно".
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