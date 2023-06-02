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При украинском обстреле белгородского села Соболевка погибли два человека - РИА Новости, 03.06.2023
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22:44 02.06.2023 (обновлено: 00:14 03.06.2023)
https://ria.ru/20230602/sobolevka-1875884327.html
При украинском обстреле белгородского села Соболевка погибли два человека
При украинском обстреле белгородского села Соболевка погибли два человека - РИА Новости, 03.06.2023
При украинском обстреле белгородского села Соболевка погибли два человека
Украинские войска обстреляли село Соболевка в Белгородской области, погибли два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-02T22:44
2023-06-03T00:14
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 2 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Соболевка в Белгородской области, погибли два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, ВСУ нанесли удар по частному сектору из РСЗО "Град".&quot;По предварительным данным, два человека погибли. В момент обстрела они находились во дворах собственных жилых домов. От полученных травм они скончались на месте&quot;, — написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что при обстреле также пострадали шесть человек, среди них — двое детей. Их всех доставили в больницу. По словам губернатора, двое мужчин получили множественные осколочные ранения, один из них находится в тяжелом состоянии, второй — в состоянии средней степени тяжести. У двух женщин выявили осколочные ранения ног, их состояние удовлетворительное. Также в ЦРБ доставили 13-летнего мальчика с закрытым переломом левого плеча и 11-летнюю девочку с осколочными ранениями левого глаза.Гладков также рассказал, что при попадании снарядов загорелись хозяйственная постройка и гараж в двух частных жилых домовладениях. Пожарные расчеты уже приступили к тушению. После подворового обхода повреждения выявили еще в четырех домовладениях: в одном из зданий пробита крыша, также посечены фасады и заборы, выбиты окна.Украинские боевики регулярно обстреливают Белгородскую область и другие приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Особенно часто ВСУ совершают атаки на Шебекинский и Грайворонский округа. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230601/pvr-1875639822.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле белгородского села Соболевка погибли два человека

ВСУ обстреляли из РСЗО "Град" село Соболевка в Белгородской области, два человека погибли

© AP Photo / LibkosУкраинская РСЗО "Град"
Украинская РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© AP Photo / Libkos
Украинская РСЗО "Град". Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 2 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Соболевка в Белгородской области, погибли два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, ВСУ нанесли удар по частному сектору из РСЗО "Град".
«

"По предварительным данным, два человека погибли. В момент обстрела они находились во дворах собственных жилых домов. От полученных травм они скончались на месте", — написал Гладков в Telegram-канале.

Он добавил, что при обстреле также пострадали шесть человек, среди них — двое детей. Их всех доставили в больницу.
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По словам губернатора, двое мужчин получили множественные осколочные ранения, один из них находится в тяжелом состоянии, второй — в состоянии средней степени тяжести. У двух женщин выявили осколочные ранения ног, их состояние удовлетворительное. Также в ЦРБ доставили 13-летнего мальчика с закрытым переломом левого плеча и 11-летнюю девочку с осколочными ранениями левого глаза.
Гладков также рассказал, что при попадании снарядов загорелись хозяйственная постройка и гараж в двух частных жилых домовладениях. Пожарные расчеты уже приступили к тушению. После подворового обхода повреждения выявили еще в четырех домовладениях: в одном из зданий пробита крыша, также посечены фасады и заборы, выбиты окна.
Украинские боевики регулярно обстреливают Белгородскую область и другие приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Особенно часто ВСУ совершают атаки на Шебекинский и Грайворонский округа. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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