https://ria.ru/20230602/sobolevka-1875884327.html

При украинском обстреле белгородского села Соболевка погибли два человека

При украинском обстреле белгородского села Соболевка погибли два человека - РИА Новости, 03.06.2023

При украинском обстреле белгородского села Соболевка погибли два человека

Украинские войска обстреляли село Соболевка в Белгородской области, погибли два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-02T22:44

2023-06-02T22:44

2023-06-03T00:14

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 2 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Соболевка в Белгородской области, погибли два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, ВСУ нанесли удар по частному сектору из РСЗО "Град"."По предварительным данным, два человека погибли. В момент обстрела они находились во дворах собственных жилых домов. От полученных травм они скончались на месте", — написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что при обстреле также пострадали шесть человек, среди них — двое детей. Их всех доставили в больницу. По словам губернатора, двое мужчин получили множественные осколочные ранения, один из них находится в тяжелом состоянии, второй — в состоянии средней степени тяжести. У двух женщин выявили осколочные ранения ног, их состояние удовлетворительное. Также в ЦРБ доставили 13-летнего мальчика с закрытым переломом левого плеча и 11-летнюю девочку с осколочными ранениями левого глаза.Гладков также рассказал, что при попадании снарядов загорелись хозяйственная постройка и гараж в двух частных жилых домовладениях. Пожарные расчеты уже приступили к тушению. После подворового обхода повреждения выявили еще в четырех домовладениях: в одном из зданий пробита крыша, также посечены фасады и заборы, выбиты окна.Украинские боевики регулярно обстреливают Белгородскую область и другие приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Особенно часто ВСУ совершают атаки на Шебекинский и Грайворонский округа. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230601/pvr-1875639822.html

https://ria.ru/20230602/spetsoperatsiya-1875748622.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины