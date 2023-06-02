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Китай обратил внимание на сообщения о слежке США за дипломатами в России - РИА Новости, 02.06.2023
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14:05 02.06.2023 (обновлено: 14:20 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/slezhka-1875778509.html
Китай обратил внимание на сообщения о слежке США за дипломатами в России
Китай обратил внимание на сообщения о слежке США за дипломатами в России - РИА Новости, 02.06.2023
Китай обратил внимание на сообщения о слежке США за дипломатами в России
Китай озабочен сообщениями о слежке американских спецслужб за иностранными дипломатами в России с помощью iPhone, заявил РИА Новости МИД КНР. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T14:05
2023-06-02T14:20
в мире
китай
сша
россия
технологии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
apple
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ПЕКИН, 2 июн - РИА Новости. Китай озабочен сообщениями о слежке американских спецслужб за иностранными дипломатами в России с помощью iPhone, заявил РИА Новости МИД КНР.ФСБ ранее сообщила, что вскрыта разведывательная акция американских спецслужб, связанная с заражением тысяч iPhone, в том числе зарегистрированных на зарубежные посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, САР и КНР."Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, выражаем озабоченность в связи с этим", - сказали в МИД.В ведомстве отметили, что на протяжении долгого времени США, полагаясь на свои технологические преимущества, без разбора осуществляли прослушивания и слежки по всему миру. "Это должно вызывать повышенную бдительность стран во всем мире", - отметили в МИД.По оценке Федеральной службы безопасности, полученная информация говорит о "тесном сотрудничестве Apple с национальным разведсообществом, в частности Агентством национальной безопасности США", и подтверждает, что "объявляемая компанией политика конфиденциальности персональных данных не соответствует действительности".
https://ria.ru/20230602/kitay-1875642760.html
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в мире, китай, сша, россия, технологии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), apple
В мире, Китай, США, Россия, Технологии, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Apple
Китай обратил внимание на сообщения о слежке США за дипломатами в России

Китай выразил озабоченность сообщениями о слежке США за иностранными дипломатами в России

© Fotolia / Stripped PixelФлаг Китайской Народной Республики
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© Fotolia / Stripped Pixel
Флаг Китайской Народной Республики. Архивное фото
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ПЕКИН, 2 июн - РИА Новости. Китай озабочен сообщениями о слежке американских спецслужб за иностранными дипломатами в России с помощью iPhone, заявил РИА Новости МИД КНР.
ФСБ ранее сообщила, что вскрыта разведывательная акция американских спецслужб, связанная с заражением тысяч iPhone, в том числе зарегистрированных на зарубежные посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, САР и КНР.
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"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, выражаем озабоченность в связи с этим", - сказали в МИД.
В ведомстве отметили, что на протяжении долгого времени США, полагаясь на свои технологические преимущества, без разбора осуществляли прослушивания и слежки по всему миру. "Это должно вызывать повышенную бдительность стран во всем мире", - отметили в МИД.
По оценке Федеральной службы безопасности, полученная информация говорит о "тесном сотрудничестве Apple с национальным разведсообществом, в частности Агентством национальной безопасности США", и подтверждает, что "объявляемая компанией политика конфиденциальности персональных данных не соответствует действительности".
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