https://ria.ru/20230602/slezhka-1875778509.html

Китай обратил внимание на сообщения о слежке США за дипломатами в России

Китай обратил внимание на сообщения о слежке США за дипломатами в России - РИА Новости, 02.06.2023

Китай обратил внимание на сообщения о слежке США за дипломатами в России

Китай озабочен сообщениями о слежке американских спецслужб за иностранными дипломатами в России с помощью iPhone, заявил РИА Новости МИД КНР. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T14:05

2023-06-02T14:05

2023-06-02T14:20

в мире

китай

сша

россия

технологии

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

apple

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ПЕКИН, 2 июн - РИА Новости. Китай озабочен сообщениями о слежке американских спецслужб за иностранными дипломатами в России с помощью iPhone, заявил РИА Новости МИД КНР.ФСБ ранее сообщила, что вскрыта разведывательная акция американских спецслужб, связанная с заражением тысяч iPhone, в том числе зарегистрированных на зарубежные посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, САР и КНР."Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, выражаем озабоченность в связи с этим", - сказали в МИД.В ведомстве отметили, что на протяжении долгого времени США, полагаясь на свои технологические преимущества, без разбора осуществляли прослушивания и слежки по всему миру. "Это должно вызывать повышенную бдительность стран во всем мире", - отметили в МИД.По оценке Федеральной службы безопасности, полученная информация говорит о "тесном сотрудничестве Apple с национальным разведсообществом, в частности Агентством национальной безопасности США", и подтверждает, что "объявляемая компанией политика конфиденциальности персональных данных не соответствует действительности".

https://ria.ru/20230602/kitay-1875642760.html

https://ria.ru/20230602/afrika-1875577362.html

китай

сша

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, китай, сша, россия, технологии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), apple