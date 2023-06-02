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При обстреле украинскими войсками Горловки пострадал мужчина - РИА Новости, 02.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:15 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/ranenie-1875882570.html
При обстреле украинскими войсками Горловки пострадал мужчина
При обстреле украинскими войсками Горловки пострадал мужчина - РИА Новости, 02.06.2023
При обстреле украинскими войсками Горловки пострадал мужчина
Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр Иван Приходько. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T22:15
2023-06-02T22:15
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
иван приходько
стирол
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр Иван Приходько. &quot;В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный горловчанин по улице Швыдкого&quot;, - написал Приходько в своем телеграм-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230602/napadeniya-1875737901.html
горловка
донецк
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в мире, горловка, иван приходько, стирол, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Иван Приходько, Стирол, Донецк, Донецкая Народная Республика
При обстреле украинскими войсками Горловки пострадал мужчина

Мэр Приходько: при обстреле украинскими войсками Горловки пострадал мирный житель

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Горловки в ДНР
Последствия обстрела Горловки в ДНР - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела Горловки в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр Иван Приходько.
«

"В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный горловчанин по улице Швыдкого", - написал Приходько в своем телеграм-канале.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаИван ПриходькоСтиролДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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