При обстреле украинскими войсками Горловки пострадал мужчина

Мэр Приходько: при обстреле украинскими войсками Горловки пострадал мирный житель
"В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный горловчанин по улице Швыдкого", - написал Приходько в своем телеграм-канале.
"В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный горловчанин по улице Швыдкого", - написал Приходько в своем телеграм-канале.
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