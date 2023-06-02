https://ria.ru/20230602/putin-1875699932.html

Опрос: большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на посту

Опрос: большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на посту - РИА Новости, 02.06.2023

Опрос: большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на посту

Большинство россиян (79%) считает, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на своем посту, 77% доверяют ему, следует из результатов опроса Фонда... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T10:07

2023-06-02T10:07

2023-06-02T10:07

россия

владимир путин

фонд "общественное мнение"

фомнибус

общество

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Большинство россиян (79%) считает, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на своем посту, 77% доверяют ему, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". Согласно исследованию, 79% россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту, с ними не согласились 10% граждан, 12% затруднились с ответом. Доверие президенту РФ высказали 77% граждан, недоверие - 14%, затруднились с ответом - 10%. Репрезентативный еженедельный опрос населения "ФОМнибус" проводился среди граждан от 18 лет 26-28 мая 2023 года. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Выборка состояла из 1,5 тысячи респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20230601/deti-1875585444.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, владимир путин, фонд "общественное мнение", фомнибус, общество