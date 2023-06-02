https://ria.ru/20230602/putin-1875699932.html
Опрос: большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на посту
Опрос: большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на посту - РИА Новости, 02.06.2023
Опрос: большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на посту
Большинство россиян (79%) считает, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на своем посту, 77% доверяют ему, следует из результатов опроса Фонда... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T10:07
2023-06-02T10:07
2023-06-02T10:07
россия
владимир путин
фонд "общественное мнение"
фомнибус
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240611_0:319:2682:1828_1920x0_80_0_0_8a56446cb7cffca5b385e4cc60bc7eeb.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Большинство россиян (79%) считает, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на своем посту, 77% доверяют ему, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". Согласно исследованию, 79% россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту, с ними не согласились 10% граждан, 12% затруднились с ответом. Доверие президенту РФ высказали 77% граждан, недоверие - 14%, затруднились с ответом - 10%. Репрезентативный еженедельный опрос населения "ФОМнибус" проводился среди граждан от 18 лет 26-28 мая 2023 года. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Выборка состояла из 1,5 тысячи респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20230601/deti-1875585444.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240611_0:48:2602:1999_1920x0_80_0_0_81851c2d27666f29b087d45190cae18a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, фонд "общественное мнение", фомнибус, общество
Россия, Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение", ФОМнибус, Общество
Опрос: большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на посту
ФОМ: 79 процентов россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости.
Большинство россиян (79%) считает, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на своем посту, 77% доверяют ему, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение"
.
Согласно исследованию, 79% россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту, с ними не согласились 10% граждан, 12% затруднились с ответом.
Доверие президенту РФ высказали 77% граждан, недоверие - 14%, затруднились с ответом - 10%.
Репрезентативный еженедельный опрос населения "ФОМнибус" проводился среди граждан от 18 лет 26-28 мая 2023 года.
Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Выборка состояла из 1,5 тысячи респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Путин назвал детей самым большим счастьем