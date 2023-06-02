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Минтранс Подмосковья призвал водителей быть внимательными из-за непогоды - РИА Новости, 02.06.2023
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Новости Подмосковья
 
16:45 02.06.2023
https://ria.ru/20230602/pogoda-1875830196.html
Минтранс Подмосковья призвал водителей быть внимательными из-за непогоды
Минтранс Подмосковья призвал водителей быть внимательными из-за непогоды - РИА Новости, 02.06.2023
Минтранс Подмосковья призвал водителей быть внимательными из-за непогоды
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры призвало водителей соблюдать правила дорожного движения и быть максимально сконцентрированными в ближайшие дни РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T16:45
2023-06-02T16:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры призвало водителей соблюдать правила дорожного движения и быть максимально сконцентрированными в ближайшие дни из-за дождей и сильного ветра, сообщила пресс-служба ведомства.Как отметили в ведомстве со ссылкой на региональный Гидрометцентр, в регионе до конца недели местами будет идти дождь, ожидаются грозы. Также синоптики прогнозируют усиление ветра."Во время осадков видимость может быть снижена, а мокрая дорога требует особой концентрации внимания. Призываем не терять бдительность, неукоснительно соблюдать скоростной режим и быть очень внимательными в местах притяжения пешеходов", - сообщили в ведомстве.
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московская область (подмосковье), погода
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Погода

Минтранс Подмосковья призвал водителей быть внимательными из-за непогоды

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСильный ливень с градом и шквалистым ветром в Москве
Сильный ливень с градом и шквалистым ветром в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Сильный ливень с градом и шквалистым ветром в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры призвало водителей соблюдать правила дорожного движения и быть максимально сконцентрированными в ближайшие дни из-за дождей и сильного ветра, сообщила пресс-служба ведомства.
Как отметили в ведомстве со ссылкой на региональный Гидрометцентр, в регионе до конца недели местами будет идти дождь, ожидаются грозы. Также синоптики прогнозируют усиление ветра.
Более 500 устаревших автобусов сдали на утилизацию в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Более 500 устаревших автобусов сдали на утилизацию в Подмосковье
Вчера, 12:42
"Во время осадков видимость может быть снижена, а мокрая дорога требует особой концентрации внимания. Призываем не терять бдительность, неукоснительно соблюдать скоростной режим и быть очень внимательными в местах притяжения пешеходов", - сообщили в ведомстве.
 
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