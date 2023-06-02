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"Украинцы не знают, что будет". В США раскрыли, как Белый дом подставил ВСУ
"Украинцы не знают, что будет". В США раскрыли, как Белый дом подставил ВСУ - РИА Новости, 02.06.2023
"Украинцы не знают, что будет". В США раскрыли, как Белый дом подставил ВСУ
Соединенные Штаты поставляют Украине неисправное вооружение, использование которого может привести к гибели солдат ВСУ, написал обозреватель Брэдли Девлин в... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T10:47
2023-06-02T10:47
2023-06-02T10:47
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МОСКВА, 2 июня — РИА Новости. Соединенные Штаты поставляют Украине неисправное вооружение, использование которого может привести к гибели солдат ВСУ, написал обозреватель Брэдли Девлин в статье для The American Conservative."Украинцы не знают, будет ли поступающее оружие готово к использованию или бесполезным, и они не смеют спрашивать Вашингтон об этом, поскольку американская помощь поддерживает не только их армию, но и все украинское правительство", — говорится в материале.Ссылаясь на доклад генерального инспектора Министерства обороны США, журналист указал, что поставленные Киеву техника и оружие неисправны, поскольку они хранятся в ужасных условиях на американских базах.Вооружение либо просто не работает, либо оно в настолько плачевном состоянии, что в случае его использования солдаты ВСУ могут быть ранены или даже погибнуть, подчеркнул обозреватель.
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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
"Украинцы не знают, что будет". В США раскрыли, как Белый дом подставил ВСУ
TAC: США поставили Киеву неисправное оружие, которое может привести к гибели солдат ВСУ