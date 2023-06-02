https://ria.ru/20230602/kvadrokopter-1875879094.html
Севастополец подручными средствами сбил квадрокоптер
Севастополец подручными средствами сбил квадрокоптер - РИА Новости, 02.06.2023
Севастополец подручными средствами сбил квадрокоптер
Житель города Инкерман в Балаклавском районе Севастополя сбил квадрокоптер с помощью подручных средств, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T21:32
2023-06-02T21:32
2023-06-02T22:12
происшествия
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михаил развожаев
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости. Житель города Инкерман в Балаклавском районе Севастополя сбил квадрокоптер с помощью подручных средств, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он уточнил, что инцидент произошел на улице Шевкопляса. Губернатор подчеркнул, что речь идет не о дроне со взрывчаткой, а именно о коптере с камерой."Полеты коптеров, как вы знаете, в городе запрещены. Кто и зачем его запустил — выясняют оперативные службы, которые сейчас работают на месте", — написал Развожаев в Telegram-канале.Он также поблагодарил жителей за бдительность. Губернатор напомнил, что при обнаружении подозрительных предметов или людей, которые совершают сомнительные действия, необходимо сообщать в специальный чат-бот @oborona92bot, информация из которого оперативно доступна всем силовым ведомствам. Инкерман — район Севастополя, административно входит в Балаклавский район. Он расположен возле впадения реки Черная в Севастопольскую бухту. В Инкермане находятся судоремонтные и другие предприятия региона, через район проходит железная дорога в город.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, михаил развожаев, россия
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев, Россия
Севастополец подручными средствами сбил квадрокоптер
Развожаев: севастополец подручными средствами сбил квадрокоптер, полеты которых запрещены