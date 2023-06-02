https://ria.ru/20230602/kvadrokopter-1875879094.html

Севастополец подручными средствами сбил квадрокоптер

Севастополец подручными средствами сбил квадрокоптер - РИА Новости, 02.06.2023

Севастополец подручными средствами сбил квадрокоптер

Житель города Инкерман в Балаклавском районе Севастополя сбил квадрокоптер с помощью подручных средств, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T21:32

2023-06-02T21:32

2023-06-02T22:12

происшествия

севастополь

михаил развожаев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599088209_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_b56c11bd43ecf8c75af5a3397d5e24a2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости. Житель города Инкерман в Балаклавском районе Севастополя сбил квадрокоптер с помощью подручных средств, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он уточнил, что инцидент произошел на улице Шевкопляса. Губернатор подчеркнул, что речь идет не о дроне со взрывчаткой, а именно о коптере с камерой."Полеты коптеров, как вы знаете, в городе запрещены. Кто и зачем его запустил — выясняют оперативные службы, которые сейчас работают на месте", — написал Развожаев в Telegram-канале.Он также поблагодарил жителей за бдительность. Губернатор напомнил, что при обнаружении подозрительных предметов или людей, которые совершают сомнительные действия, необходимо сообщать в специальный чат-бот @oborona92bot, информация из которого оперативно доступна всем силовым ведомствам. Инкерман — район Севастополя, административно входит в Балаклавский район. Он расположен возле впадения реки Черная в Севастопольскую бухту. В Инкермане находятся судоремонтные и другие предприятия региона, через район проходит железная дорога в город.

севастополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, севастополь, михаил развожаев, россия