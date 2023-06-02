https://ria.ru/20230602/kosovo-1875826259.html

На юге Косово сербы устроили массовый протест

На юге Косово сербы устроили массовый протест - РИА Новости, 02.06.2023

На юге Косово сербы устроили массовый протест

Косовские сербы в трех анклавах на юге края на массовых протестах поддержали требования соотечественников на севере региона, сообщил портал Kosovo online. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T16:34

2023-06-02T16:34

2023-06-02T16:54

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БЕЛГРАД, 2 июн — РИА Новости. Косовские сербы в трех анклавах на юге края на массовых протестах поддержали требования соотечественников на севере региона, сообщил портал Kosovo online. Тысячи сербов собрались днем на мирную акцию протеста в анклаве Грачанице под Приштиной на юге Косово. Массовые мирные протесты также прошли в анклаве Штрпце и поселке Горне-Кусце. "Неадекватные реакции международного сообщества по осуждению более чем 350 инцидентов за прошедший год были поняты албанскими лидерами как сигнал, что над сербами необходимо постоянно издеваться, провоцировать конфликты и стрелять по ним", — заявил собравшимся начальник косовского муниципального округа Срджан Попович.Он назвал парадоксом ситуацию, когда "и сербы и албанцы хотят вступить в Евросоюз, но у ЕС двойные стандарты". "Иногда нам, сербам, думается, что у албанцев есть особый пункт евроинтеграции — чем хуже они по отношению к сербам, тем больше их за это наградят", — добавил Попович.В качестве примера он привел введение безвизового режима для косоваров в ЕС. "Поэтому мы, сербы из Грачаницы, задаем вопрос международному сообществу и всем политическим факторам, есть ли у нас, сербов, право на жизнь в Косово и Метохии", — подчеркнул представитель местного самоуправленияВ муниципалитетах на севере Косово и Метохии Звечан и Лепосавич местные сербы сегодня продолжают протесты с требованиями отозвать косовоалбанских глав муниципалитетов, избранных 23 апреля при бойкоте сербского большинства и отвести спецподразделения полиции самопровозглашенной республики. Тысячи сербов в очередной раз вышли на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косово, организаторы призвали их к мирному проведению акций. Контингент НАТО KFOR заранее окружил здания органов самоуправления рядами колючей проволоки, за ним расположились тяжело экипированные бойцы косовоалбанской полиции с бронеавтомобилями. Лидер партии "Сербский список" Горан Ракич заявил утром в четверг, что военные НАТО также размещены на пяти перекрестках в Звечане и напомнил, что "у сербов нет проблем с KFOR".Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров Северной Косовска-Митровицы, Звечана, Зубин-Потока и Лепосавича. В конце апреля там состоялись выборы, которые сербы, преимущественно проживающие в этих районах, массово игнорировали. И хотя явка не достигла и четырех процентов, выборы были признаны состоявшимися, а победили на них кандидаты от албанских партий.Спецназовцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в Лепосавиче, Зубин-Потоке и Звечане, а сербы пытались не допустить туда силовиков и чиновников. Президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в максимальную боеготовность и потребовал от НАТО срочно остановить насилие над сербами в Косово и Метохии.Тысячи косовских сербов собрались 29 мая перед муниципалитетами на севере края, требуя отвода спецназа и отзыва косовоалбанских мэров. Военнослужащих из контингента KFOR привлекли к охране зданий — они выстроили кордон, за которым стояла косовоалбанская полиция. Вечером в Звечане начались столкновения между сербами и силовиками. По протестующим открыли огонь, применили дубинки и светошумовые гранаты, распылили слезоточивый газ. В результате пострадали более 50 сербов и порядка 40 бойцов KFOR, в основном итальянцы и венгры.

https://ria.ru/20230601/kosovo-1875655245.html

https://ria.ru/20230531/kosovo-1875403945.html

https://ria.ru/20230531/kosovo-1875308698.html

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в мире, косово, альбин курти, нато