https://ria.ru/20230602/inoagenty-1875781263.html

В Госдуме пообещали делать жизнь оскорбляющих Россию полной борьбы

В Госдуме пообещали делать жизнь оскорбляющих Россию полной борьбы - РИА Новости, 02.06.2023

В Госдуме пообещали делать жизнь оскорбляющих Россию полной борьбы

Буду и дальше вносить предложения, которые сделают жизнь личностей, оскорбляющих Россию, "интересной" и полной борьбы, заявила глава думского комитета по... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T14:12

2023-06-02T14:12

2023-06-02T14:12

россия

москва

украина

елена ямпольская

максим галкин

госдума рф

алла пугачева

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Буду и дальше вносить предложения, которые сделают жизнь личностей, оскорбляющих Россию, "интересной" и полной борьбы, заявила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, комментируя отказ Максиму Галкину* в снятии статуса иноагента. Замоскворецкий суд Москвы в пятницу отказался снять с шоумена Максиму Галкину* статус иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде. "Ни тени сомнения у меня не было. Со своей стороны обещаю и дальше вносить законотворческие предложения, которые сделают жизнь персонажей, оскорбляющих страну и народ, интересной, незабываемой, полной борьбы и труда. Бесплодной борьбы и низкооплачиваемого труда", - написала она в своем телеграм-канале. Минюст включил Галкина в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования Галкина* - Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". Сам Галкин* вместе со своей женой Аллой Пугачевой проживает сейчас в Израиле.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20230602/varlamov-1875703932.html

https://ria.ru/20230526/inoagent-1874465146.html

россия

москва

украина

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Дарья Буймова

россия, москва, украина, елена ямпольская, максим галкин, госдума рф, алла пугачева