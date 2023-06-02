https://ria.ru/20230602/inoagenty-1875781263.html
В Госдуме пообещали делать жизнь оскорбляющих Россию полной борьбы
В Госдуме пообещали делать жизнь оскорбляющих Россию полной борьбы - РИА Новости, 02.06.2023
В Госдуме пообещали делать жизнь оскорбляющих Россию полной борьбы
Буду и дальше вносить предложения, которые сделают жизнь личностей, оскорбляющих Россию, "интересной" и полной борьбы, заявила глава думского комитета по... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T14:12
2023-06-02T14:12
2023-06-02T14:12
россия
москва
украина
елена ямпольская
максим галкин
госдума рф
алла пугачева
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Буду и дальше вносить предложения, которые сделают жизнь личностей, оскорбляющих Россию, "интересной" и полной борьбы, заявила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, комментируя отказ Максиму Галкину* в снятии статуса иноагента. Замоскворецкий суд Москвы в пятницу отказался снять с шоумена Максиму Галкину* статус иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде. "Ни тени сомнения у меня не было. Со своей стороны обещаю и дальше вносить законотворческие предложения, которые сделают жизнь персонажей, оскорбляющих страну и народ, интересной, незабываемой, полной борьбы и труда. Бесплодной борьбы и низкооплачиваемого труда", - написала она в своем телеграм-канале. Минюст включил Галкина в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования Галкина* - Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". Сам Галкин* вместе со своей женой Аллой Пугачевой проживает сейчас в Израиле.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20230602/varlamov-1875703932.html
https://ria.ru/20230526/inoagent-1874465146.html
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РИА Новости
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россия, москва, украина, елена ямпольская, максим галкин, госдума рф, алла пугачева
Россия, Москва, Украина, Елена Ямпольская, Максим Галкин, Госдума РФ, Алла Пугачева
В Госдуме пообещали делать жизнь оскорбляющих Россию полной борьбы
В Госдуме пообещали делать жизнь оскорбляющих Россию интересной и полной борьбы
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Буду и дальше вносить предложения, которые сделают жизнь личностей, оскорбляющих Россию, "интересной" и полной борьбы, заявила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, комментируя отказ Максиму Галкину* в снятии статуса иноагента.
Замоскворецкий суд Москвы
в пятницу отказался снять с шоумена Максиму Галкину* статус иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде.
Суд отказался снять с Варламова*, Галкина* и Слепакова* статус иноагентов
"Ни тени сомнения у меня не было. Со своей стороны обещаю и дальше вносить законотворческие предложения, которые сделают жизнь персонажей, оскорбляющих страну и народ, интересной, незабываемой, полной борьбы и труда. Бесплодной борьбы и низкооплачиваемого труда", - написала она в своем телеграм-канале.
Минюст включил Галкина в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования Галкина* - Украина
, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". Сам Галкин* вместе со своей женой Аллой Пугачевой
проживает сейчас в Израиле
.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Минюст включил Леву* из "Би-2" в реестр иноагентов