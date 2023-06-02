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Доминик Джокер рассказал о выходках участников "Фабрики звезд" - РИА Новости, 02.06.2023
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Шоубиз
 
04:56 02.06.2023 (обновлено: 05:01 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/dzhoker-1875500588.html
Доминик Джокер рассказал о выходках участников "Фабрики звезд"
Доминик Джокер рассказал о выходках участников "Фабрики звезд" - РИА Новости, 02.06.2023
Доминик Джокер рассказал о выходках участников "Фабрики звезд"
Певец и композитор Доминик Джокер (Александр Бреславский) в интервью Яне Чуриковой рассказал о выходках участников "Фабрики звезд – 4" на проекте. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T04:56
2023-06-02T05:01
шоубиз
яна чурикова
игорь крутой
ирина дубцова
знаменитости
"фабрика звезд"
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Певец и композитор Доминик Джокер (Александр Бреславский) в интервью Яне Чуриковой рассказал о выходках участников "Фабрики звезд – 4" на проекте."Первые две недели проекта мы бесились. Нас поднимал фитнес-тренер с утра, а мы не вставали. К началу второй недели к нам начали применять санкции. Мы же устраивали даже вечера матерных анекдотов. В один из дней нас начали будить песней "Замечательный сосед", – поделился музыкант. Он отметил, что команда проекта наказывала участников за неподобающее поведение. По его словам, "фабриканты" все равно продолжали нарушать правила шоу.&quot;Нас не выпускали на прогулки, лишали горячего первого блюда на обед. Это было смешно. У нас были свои коды с родителями. Рома Черницын передал Ире Дубцовой конфеты с водкой. Ратмиру его друзья передавали сигареты, на концерте запихивали их мне в карманы. Все ходили гулять в моей куртке, а я там сигареты оставлял&quot;, – признался Джокер.Он также рассказал о блате на "Фабрике звезд"."Это блатом назвать сложно. Игорь Крутой взял тех, кто уже был на сцене. Ирина Дубцова была в пяти группах, я уже все названия и не вспомню. У Алексы за плечами было два сольника. Стас Пьеха ездил с Пелагеей", – заключил исполнитель. Доминик Джокер обрел популярность еще до участия в проекте "Фабрика звезд – 4". Музыкант был вокалистом группы "2+2" в 1990-е годы. Он писал песни для многих популярных исполнителей и занимался продюсированием творческих проектов. Артист неоднократно становился лауреатом фестивалей "Песня года" и "Золотой граммофон".
https://ria.ru/20230425/fabrika-1867565001.html
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яна чурикова, игорь крутой, ирина дубцова, знаменитости, "фабрика звезд"
Шоубиз, Яна Чурикова, Игорь Крутой, Ирина Дубцова, Знаменитости, "Фабрика звезд"
Доминик Джокер рассказал о выходках участников "Фабрики звезд"

Доминик Джокер рассказал о выходках участников "Фабрики звезд" и о блате на проекте

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© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Певец и композитор Доминик Джокер (Александр Бреславский) в интервью Яне Чуриковой рассказал о выходках участников "Фабрики звезд – 4" на проекте.
«
"Первые две недели проекта мы бесились. Нас поднимал фитнес-тренер с утра, а мы не вставали. К началу второй недели к нам начали применять санкции. Мы же устраивали даже вечера матерных анекдотов. В один из дней нас начали будить песней "Замечательный сосед", – поделился музыкант.
Он отметил, что команда проекта наказывала участников за неподобающее поведение. По его словам, "фабриканты" все равно продолжали нарушать правила шоу.
«

"Нас не выпускали на прогулки, лишали горячего первого блюда на обед. Это было смешно. У нас были свои коды с родителями. Рома Черницын передал Ире Дубцовой конфеты с водкой. Ратмиру его друзья передавали сигареты, на концерте запихивали их мне в карманы. Все ходили гулять в моей куртке, а я там сигареты оставлял", – признался Джокер.

Он также рассказал о блате на "Фабрике звезд".
«
"Это блатом назвать сложно. Игорь Крутой взял тех, кто уже был на сцене. Ирина Дубцова была в пяти группах, я уже все названия и не вспомню. У Алексы за плечами было два сольника. Стас Пьеха ездил с Пелагеей", – заключил исполнитель.
Доминик Джокер обрел популярность еще до участия в проекте "Фабрика звезд – 4". Музыкант был вокалистом группы "2+2" в 1990-е годы. Он писал песни для многих популярных исполнителей и занимался продюсированием творческих проектов. Артист неоднократно становился лауреатом фестивалей "Песня года" и "Золотой граммофон".
Концерт Фабрика звезд. 20 лет - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
"Фабрика звезд" отпраздновала 20-летие: как это было
25 апреля, 14:36
 
ШоубизЯна ЧуриковаИгорь КрутойИрина ДубцоваЗнаменитости"Фабрика звезд"
 
 
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