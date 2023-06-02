https://ria.ru/20230602/dzhoker-1875500588.html

Доминик Джокер рассказал о выходках участников "Фабрики звезд"

Доминик Джокер рассказал о выходках участников "Фабрики звезд" - РИА Новости, 02.06.2023

Доминик Джокер рассказал о выходках участников "Фабрики звезд"

Певец и композитор Доминик Джокер (Александр Бреславский) в интервью Яне Чуриковой рассказал о выходках участников "Фабрики звезд – 4" на проекте. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T04:56

2023-06-02T04:56

2023-06-02T05:01

шоубиз

яна чурикова

игорь крутой

ирина дубцова

знаменитости

"фабрика звезд"

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Певец и композитор Доминик Джокер (Александр Бреславский) в интервью Яне Чуриковой рассказал о выходках участников "Фабрики звезд – 4" на проекте."Первые две недели проекта мы бесились. Нас поднимал фитнес-тренер с утра, а мы не вставали. К началу второй недели к нам начали применять санкции. Мы же устраивали даже вечера матерных анекдотов. В один из дней нас начали будить песней "Замечательный сосед", – поделился музыкант. Он отметил, что команда проекта наказывала участников за неподобающее поведение. По его словам, "фабриканты" все равно продолжали нарушать правила шоу."Нас не выпускали на прогулки, лишали горячего первого блюда на обед. Это было смешно. У нас были свои коды с родителями. Рома Черницын передал Ире Дубцовой конфеты с водкой. Ратмиру его друзья передавали сигареты, на концерте запихивали их мне в карманы. Все ходили гулять в моей куртке, а я там сигареты оставлял", – признался Джокер.Он также рассказал о блате на "Фабрике звезд"."Это блатом назвать сложно. Игорь Крутой взял тех, кто уже был на сцене. Ирина Дубцова была в пяти группах, я уже все названия и не вспомню. У Алексы за плечами было два сольника. Стас Пьеха ездил с Пелагеей", – заключил исполнитель. Доминик Джокер обрел популярность еще до участия в проекте "Фабрика звезд – 4". Музыкант был вокалистом группы "2+2" в 1990-е годы. Он писал песни для многих популярных исполнителей и занимался продюсированием творческих проектов. Артист неоднократно становился лауреатом фестивалей "Песня года" и "Золотой граммофон".

https://ria.ru/20230425/fabrika-1867565001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

яна чурикова, игорь крутой, ирина дубцова, знаменитости, "фабрика звезд"