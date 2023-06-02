https://ria.ru/20230602/dorogi-1875629696.html

Без самолетов и поездов: как добраться до юга России на своем транспорте

Без самолетов и поездов: как добраться до юга России на своем транспорте - РИА Новости, 02.06.2023

Без самолетов и поездов: как добраться до юга России на своем транспорте

Летом трассы на юг традиционно "краснеют" от трафика. Из-за закрытия аэропортов вопрос дорог и пробок стоит остро. О том, как добраться до пляжа на собственном... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T08:00

2023-06-02T08:00

2023-06-02T16:57

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Светлана Баева. Летом трассы на юг традиционно "краснеют" от трафика. Из-за закрытия аэропортов вопрос дорог и пробок стоит остро. О том, как добраться до пляжа на собственном транспорте, где лучше ночевать, какую купить страховку, что взять с собой и как сделать путешествие приятным, — в материале РИА Новости.Нужен ли транспондерСамую главную дорогу на юг — М-4 "Дон" — часто называют лучшей трассой в России. Для проезда понадобятся деньги. Путь от Москвы до Краснодара (дальше платных участков нет) обойдется легковому автомобилю или мотоциклу в 2880-3580 рублей. В будни дешевле, в пятницу, субботу и воскресенье — дороже.Можно купить транспондер, чтобы платить бесконтактно. Раньше дорога с ним оказывалась дешевле, сейчас — только если подключена программа лояльности. Далеко не всем он сэкономит деньги, но время — вполне. Обычно в высокий сезон перед многими пунктами оплаты — очереди. Автомобилисты не советуют покупать гаджет ради одного путешествия, а вот если в планах регулярные поездки, стоит задуматься.Карта, каско, ремкомплектВ большое путешествие мало взять чемодан с купальниками и шортами. Замдиректора филиала "ЕВРОИНС Туристическое страхование" Юлия Алчеева напоминает: "Захватите и бумажные карты — навигаторы могут не работать". Следующий пункт в ее списке — аптечка, потом — полис путешественника (как при выезде за рубеж, но по России), каско, ОСАГО. И только в конце — солнцезащитные очки, крем, надувные матрасы.Правда, с каско есть нюансы. Например, по словам Алчеевой, если планируется поездка в Дагестан, полис стоит расширить, включив в него этот регион. Также есть смысл добавить Абхазию, Грузию.Починить автомобиль по каско в дороге можно. Например, глава дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха" рассказывает, что компания выдает направление на ремонт в ближайшую станцию технического обслуживания. Если машина не на ходу, предоставляют одну бесплатную эвакуацию. "Ремонт по каско возможен в любом регионе, если у страховщика там есть договор со СТОА (станция технического обслуживания автомобилей. — Прим. ред.) на конкретную марку", — уточняет старший управляющий продуктом департамента розничного страхования "РЕСО-Гарантия" Павел Яковлев. Расходы по буксировке машины, по его словам, тоже возместят, но есть ограничения по сумме.Вопрос в том, найдется ли СТОА поблизости. "Всем рекомендую иметь с собой хотя бы насос и набор для ремонта колес, — говорит руководитель объединения "МотоРоссия" Андрей Иванов. — До шиномонтажа можно просто не доехать, например, он будет в 50 километрах"."У нас вообще вся дорожная инфраструктура, в том числе и сервисы, заточена под большегрузы, — подтверждает Денис Манько, руководитель проекта "Развитие объектов придорожной инфраструктуры" Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга. — Найти станцию техобслуживания для обычных легковых машин сложно".Правда, на платных участках есть аварийные комиссары. Сломались, кончился бензин, произошло ДТП или что-то еще — звоните. Телефоны (*2323) указаны на протяжении всей трассы, есть специальные устройства экстренной связи, можно вызвать через мобильное приложение. Помощь бесплатная.Маленькое путешествие по пути к морюС обслуживанием водителей и пассажиров на платных и бесплатных участках проблем на первый взгляд почти нет: мотелей много, кафе — еще больше, достаточно заправок (правда, не везде). Но это на первый взгляд."Придорожный сервис в России пока развит очень слабо, — признает Андрей Иванов. — Малый бизнес не готов соответствовать высоким стандартам. Но на заправках все есть. Кафе, туалеты, комнаты матери и ребенка". Однако эксперт не советует останавливаться в "совсем уж придорожных забегаловках": лучше в крупных сетевых заведениях, перед которыми много машин, иначе есть риск начать отпуск с отравления.С мотелями тоже не все гладко. "У меня был случай: в сумерках пыталась забронировать номер в районе Ростова-на-Дону. Комнаты стоили дорого и заканчивались", — рассказывает мотоциклистка Лана Павлова. Ей помогли такие же путешественники — в итоге туристка остановилась на байкпосте (место, рассчитанное на мотоциклистов)."Переночевать на трассе негде, — говорит Андрей Иванов. — Если застигла ночь, не тяните до последнего".Лайфхак: останавливаться не прямо на трассе, а в городах рядом с ней. "Там есть отели, ориентированные на едущих транзитом, — поясняет эксперт. — Посмотрите заранее сервисы бронирования и поймите, где будете ночевать".Кстати, это может стать отдельной увлекательной частью путешествия: посетить город, мимо которого всегда проезжали. "Я очень часто останавливаюсь в Ростове. Великолепные виды, набережные, — рассказывает Иванов. — Если приехать к восьми-девяти вечера, можно погулять, поужинать".Интересная точка притяжения — Каменск-Шахтинский — тоже примерно на полпути между Москвой и югом. Его не заметить сложно: монументальная скульптура байкера, военная техника, музей под открытым небом, тематические отели. Минус — еле ползущая пробка из-за ремонта моста. Если хочется остановиться здесь — а место очень колоритное — следует забронировать номер заранее.Два с половиной часа и 13 минутОкрестности Каменск-Шахтинского — далеко не единственный участок М-4, где бывают пробки. Довольно много ремонтов, например, от Москвы до Воронежа. Но там скорость потока часто даже превышает максимально разрешенную (50 километров в час).Ближе к курортам хуже, можно застрять на часы. "В Ростовской области, Краснодарском крае начинаются бесконечные ремонты, а поток очень плотный. Едут не только из Москвы, Санкт-Петербурга или других отдаленных регионов", — говорит Андрей Иванов.Он категорически не советует отправляться в сторону юга перед выходными. Ведь, например, жители Краснодара в пятницу вечером и в субботу утром сами стремятся на море. Пробки на выезде — как в Москве."Желательно посмотреть перед поездкой, какая ситуация, — советует Денис Манько. — Есть чаты отдельных трасс, даже участков. Люди пишут: там стоим, тут ремонт".Кстати, есть информация о работах на сайте "Автодора".И хорошие новости. К середине месяца планируют открытие восточного обхода Аксая и Ростова-на-Дону. Кроме того, в начале июня дорожники обещают убрать все реверсы на автодороге А-147 Джубга — Сочи. Сейчас, уточняют в ФКУ УПРДОР "Черноморье", действует только один — у поселка Дедеркой Туапсинского района. Еще зимой открылся Северный обход Анапы, а в апреле по нему проехала миллионная машина.Еще до майских праздников у Крымского моста начали работать дополнительные досмотровые посты. Цель — обеспечить прохождение до 15 тысяч машин в сутки в каждом направлении. Правда, в первый день лета с утра автомобилисты жаловались, что стоять пришлось два с половиной часа. Уже вечером сообщения в телеграм-канале "Ситуация на Крымском мосту" изменились: "Вообще нет очереди, проехали за 13 минут с досмотром".В машине безопаснееЕще один момент, на который стоит обращать внимание, — безопасность. В начале мая на трассе М-4 "Дон" убили двух аниматоров: 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летнюю Татьяну Мостыко. Преступление вызвало большой резонанс, подозреваемые задержаны."Не думаю, что на дорогах безопасность хуже, — считает Денис Манько. — Напротив, быстро реагируют правоохранительные органы, улучшилось покрытие сотовой связью, много населенных пунктов". Он вспоминает, как в прошлом году ездил по Северному Кавказу — стоят патрули, много полицейских автомобилей.Но осторожность не повредит. "Лишний раз не надо останавливаться. Если видите, что человек голосует, что люди выбегают чуть ли не перед машиной, предлагают какие-то украшения, просят несколько литров топлива — проезжайте мимо", — советует Андрей Иванов.Это не относится к мотоциклистам, подчеркивает он. "Если байкер стоит на обочине, велика вероятность, что он действительно нуждается в помощи. Есть своя система знаков — закончилось топливо, нужен ремонт… Я всегда останавливаюсь". Миллионы на колесахЕсли подготовиться к поездке, можно максимально снизить риски. Число потенциальных автотуристов в России оценивают в 42 миллиона. Добавим к ним мотоциклистов, владельцев автодомов — цифра колоссальная. Для многих дорога на юг — уже привычная трасса, где есть любимые кафе, заправки, а места с неизменными пробками хорошо знакомы.Аэропорты закрыты, автобусы и поезда не сравнятся по комфорту с личным транспортом. Не нужно охотиться за билетами, подстраиваться под расписание. Подготовился — сел и поехал. А виды гор и моря через визор мотошлема или лобовое стекло, пожалуй, стоят возможных неудобств.

https://ria.ru/20230518/sochi-1872575043.html

https://ria.ru/20230530/otdykh-1875041327.html

https://ria.ru/20220824/avtoturizm-1811527625.html

https://ria.ru/20230520/puteshestviya-1873003325.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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