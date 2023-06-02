https://ria.ru/20230602/deti-1875888471.html

Захарова обвинила власти США в систематическом нарушении прав детей

Захарова обвинила власти США в систематическом нарушении прав детей - РИА Новости, 02.06.2023

Захарова обвинила власти США в систематическом нарушении прав детей

Власти США виновны в систематическом нарушении прав несовершеннолетних, реакция Вашингтона на встречу в Москве спецпредставителя генсека ООН по вопросу о детях... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T23:38

2023-06-02T23:38

2023-06-02T23:39

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Власти США виновны в систематическом нарушении прав несовершеннолетних, реакция Вашингтона на встречу в Москве спецпредставителя генсека ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Виржинии Гамбы с уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой говорят о цинизме властей США, заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Американские власти непосредственно виновны в систематическом нарушении прав несовершеннолетних. Красноречивое тому подтверждение – многочисленные убийства и увечья детей в ходе 20-летней оккупации Афганистана, агрессии против Ирака, Ливии и Сирии, не говоря уже о жертвах бомбардировок Югославии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что заявления американских официальных лиц по следам недавнего визита в Москву Гамбы, которая встретилась с Львовой-Беловой, свидетельствуют о "безграничном цинизме властей США, для которых лицемерие и двойные стандарты давно стали нормой жизни". "Никак не реагируя на продолжающиеся с 2014 года убийства и страдания детей Донбасса по вине патронируемого США и Западом режима в Киеве, Вашингтон с подачи укронацистов обвинил Марию Львову-Белову в исполнении "преступного приказа Москвы" о якобы насильственном массовом вывозе несовершеннолетних из наших новых регионов в другие области России", - добавили в МИД России. В ведомстве добавили, что Россия продолжит конструктивное взаимодействие с Секретариатом ООН и теми государствами, которые "не на словах, а на деле заинтересованы в помощи детям, оказавшимся в условиях вооруженных конфликтов". "США таким партнером точно назвать нельзя", - заключили в МИД РФ.

https://ria.ru/20230215/posolstvo-1852061566.html

https://ria.ru/20230601/evakuatsiya-1875650630.html

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в мире, россия, сша, мария львова-белова, мария захарова, оон, дети, украина