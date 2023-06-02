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На Западе рассказали, чем Украине пришлось расплатиться за оружие НАТО - РИА Новости, 02.06.2023
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01:30 02.06.2023 (обновлено: 01:33 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/boynya-1875674500.html
На Западе рассказали, чем Украине пришлось расплатиться за оружие НАТО
На Западе рассказали, чем Украине пришлось расплатиться за оружие НАТО - РИА Новости, 02.06.2023
На Западе рассказали, чем Украине пришлось расплатиться за оружие НАТО
Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение кровавой бойней, пишет обозреватель Rebelión Пабло Хофре Леаль. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T01:30
2023-06-02T01:33
украина
брюссель
киев
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение кровавой бойней, пишет обозреватель Rebelión Пабло Хофре Леаль."Любая возможность перемирия отвергается не Украиной, — она просто повторяет то, что ей навязывает Брюссель, — а альянсом, на глазах у которого каждый заказ на поставку вооружения оплачивается ценой кровавой бойни", — отметил он.Он также отметил, что "крестные отцы киевского правительства" не беспокоятся о потерях в рядах ВСУ, так как погибают не их граждане. Такова "кровавая стратегия" стран НАТО, добавил Леаль. К "картине смерти, коррупции и торговли оружием" можно отнести и решение НАТО обучать ультранационалистически настроенных солдат Украины. Эти учения западные страны проводят под видом миссии военной помощи Киеву. По словам автора, украинские неонацистские батальоны смогут повлиять на идеологию собственной страны, но последствия от этого могут затронуть и Европу.В заключение обозреватель подчеркнул, что странам Запада следовало бы извлечь уроки из негативного опыта в Афганистане, Ираке и Ливии и перестать выдавать за гуманитарную миссию формирование террористических групп, миллионный оборот оружия и усиление глобальной нестабильности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230601/nato-1875654642.html
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украина, брюссель, киев, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Брюссель, Киев, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
На Западе рассказали, чем Украине пришлось расплатиться за оружие НАТО

Журналист Rebelión Хофре Леаль: Украина платит за поставки оружия НАТО кровавой бойней

© Sputnik / Денис Асланов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО
Военнослужащие армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© Sputnik / Денис Асланов
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Военнослужащие армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение кровавой бойней, пишет обозреватель Rebelión Пабло Хофре Леаль.
"Любая возможность перемирия отвергается не Украиной, — она просто повторяет то, что ей навязывает Брюссель, — а альянсом, на глазах у которого каждый заказ на поставку вооружения оплачивается ценой кровавой бойни", — отметил он.
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Он также отметил, что "крестные отцы киевского правительства" не беспокоятся о потерях в рядах ВСУ, так как погибают не их граждане. Такова "кровавая стратегия" стран НАТО, добавил Леаль.
К "картине смерти, коррупции и торговли оружием" можно отнести и решение НАТО обучать ультранационалистически настроенных солдат Украины. Эти учения западные страны проводят под видом миссии военной помощи Киеву. По словам автора, украинские неонацистские батальоны смогут повлиять на идеологию собственной страны, но последствия от этого могут затронуть и Европу.
В заключение обозреватель подчеркнул, что странам Запада следовало бы извлечь уроки из негативного опыта в Афганистане, Ираке и Ливии и перестать выдавать за гуманитарную миссию формирование террористических групп, миллионный оборот оружия и усиление глобальной нестабильности.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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УкраинаБрюссельКиевСергей ЛавровНАТОВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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