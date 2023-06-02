https://ria.ru/20230602/boynya-1875674500.html

На Западе рассказали, чем Украине пришлось расплатиться за оружие НАТО

На Западе рассказали, чем Украине пришлось расплатиться за оружие НАТО - РИА Новости, 02.06.2023

На Западе рассказали, чем Украине пришлось расплатиться за оружие НАТО

Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение кровавой бойней, пишет обозреватель Rebelión Пабло Хофре Леаль. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T01:30

2023-06-02T01:30

2023-06-02T01:33

украина

брюссель

киев

сергей лавров

нато

вооруженные силы украины

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152577/47/1525774783_0:159:2992:1842_1920x0_80_0_0_01d3ec55d6845d7e1d3454f0fec4beec.jpg

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение кровавой бойней, пишет обозреватель Rebelión Пабло Хофре Леаль."Любая возможность перемирия отвергается не Украиной, — она просто повторяет то, что ей навязывает Брюссель, — а альянсом, на глазах у которого каждый заказ на поставку вооружения оплачивается ценой кровавой бойни", — отметил он.Он также отметил, что "крестные отцы киевского правительства" не беспокоятся о потерях в рядах ВСУ, так как погибают не их граждане. Такова "кровавая стратегия" стран НАТО, добавил Леаль. К "картине смерти, коррупции и торговли оружием" можно отнести и решение НАТО обучать ультранационалистически настроенных солдат Украины. Эти учения западные страны проводят под видом миссии военной помощи Киеву. По словам автора, украинские неонацистские батальоны смогут повлиять на идеологию собственной страны, но последствия от этого могут затронуть и Европу.В заключение обозреватель подчеркнул, что странам Запада следовало бы извлечь уроки из негативного опыта в Афганистане, Ираке и Ливии и перестать выдавать за гуманитарную миссию формирование террористических групп, миллионный оборот оружия и усиление глобальной нестабильности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230601/nato-1875654642.html

https://ria.ru/20230601/ukraina-1875580095.html

украина

брюссель

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, брюссель, киев, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, в мире