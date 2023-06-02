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Байден ударился головой при выходе из вертолета - РИА Новости, 02.06.2023
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07:34 02.06.2023 (обновлено: 10:18 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/bayden-1875687473.html
Байден ударился головой при выходе из вертолета
Байден ударился головой при выходе из вертолета - РИА Новости, 02.06.2023
Байден ударился головой при выходе из вертолета
Президент США Джо Байден ударился головой при выходе из вертолета после возвращения из Колорадо, сообщил пул журналистов Белого дома. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T07:34
2023-06-02T10:18
в мире
сша
колорадо
джо байден
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ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден ударился головой при выходе из вертолета после возвращения из Колорадо, сообщил пул журналистов Белого дома. &quot;Он ударился головой о дверной проем, выходя из вертолета&quot;, — говорится в материале пресс-пула.Инцидент произошел на лужайке Белого дома, куда приземлился вертолет с президентом. Байден возвращался с церемонии вручения дипломов в академии ВВС, которая также не прошла гладко для главы государства. Накануне, находясь на трибуне, он споткнулся о коробку с песком и упал. Первая попытка президента США встать самостоятельно оказалась неудачной, но подоспевшие охранники помогли ему подняться на ноги. Директор по коммуникациям Белого дома Бен Лаболт позднее заверил, что Байден "в порядке". Незадолго до падения 80-летний хозяин Белого дома пошутил про свой возраст, сообщив, что подавал заявку на поступление в Военно-морскую академию США, "когда выпускался из старшей школы 300 лет назад".Джо Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. В последнее время он не раз спотыкался или падал, здоровался с воздухом или терялся на сцене.
https://ria.ru/20230601/padenie-1875667174.html
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в мире, сша, колорадо, джо байден
В мире, США, Колорадо, Джо Байден
Байден ударился головой при выходе из вертолета

Президент США Байден ударился головой при выходе из вертолета на лужайке Белого дома

© AFP 2023 / JIM WATSONПрезидент США Джо Байден на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне после возвращения из Колорадо. 2 июня 2023
Президент США Джо Байден на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне после возвращения из Колорадо. 2 июня 2023 - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© AFP 2023 / JIM WATSON
Президент США Джо Байден на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне после возвращения из Колорадо. 2 июня 2023
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден ударился головой при выходе из вертолета после возвращения из Колорадо, сообщил пул журналистов Белого дома.
«

"Он ударился головой о дверной проем, выходя из вертолета", — говорится в материале пресс-пула.

Инцидент произошел на лужайке Белого дома, куда приземлился вертолет с президентом.
Байден возвращался с церемонии вручения дипломов в академии ВВС, которая также не прошла гладко для главы государства. Накануне, находясь на трибуне, он споткнулся о коробку с песком и упал. Первая попытка президента США встать самостоятельно оказалась неудачной, но подоспевшие охранники помогли ему подняться на ноги.
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Незадолго до падения 80-летний хозяин Белого дома пошутил про свой возраст, сообщив, что подавал заявку на поступление в Военно-морскую академию США, "когда выпускался из старшей школы 300 лет назад".
Джо Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. В последнее время он не раз спотыкался или падал, здоровался с воздухом или терялся на сцене.
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