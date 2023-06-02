https://ria.ru/20230602/bayden-1875687473.html
Байден ударился головой при выходе из вертолета
Байден ударился головой при выходе из вертолета - РИА Новости, 02.06.2023
Байден ударился головой при выходе из вертолета
Президент США Джо Байден ударился головой при выходе из вертолета после возвращения из Колорадо, сообщил пул журналистов Белого дома. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T07:34
2023-06-02T07:34
2023-06-02T10:18
в мире
сша
колорадо
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875702594_1500:0:3072:884_1920x0_80_0_0_7717fc12029297e74d0bcb84e96cc9f8.jpg
ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден ударился головой при выходе из вертолета после возвращения из Колорадо, сообщил пул журналистов Белого дома. "Он ударился головой о дверной проем, выходя из вертолета", — говорится в материале пресс-пула.Инцидент произошел на лужайке Белого дома, куда приземлился вертолет с президентом. Байден возвращался с церемонии вручения дипломов в академии ВВС, которая также не прошла гладко для главы государства. Накануне, находясь на трибуне, он споткнулся о коробку с песком и упал. Первая попытка президента США встать самостоятельно оказалась неудачной, но подоспевшие охранники помогли ему подняться на ноги. Директор по коммуникациям Белого дома Бен Лаболт позднее заверил, что Байден "в порядке". Незадолго до падения 80-летний хозяин Белого дома пошутил про свой возраст, сообщив, что подавал заявку на поступление в Военно-морскую академию США, "когда выпускался из старшей школы 300 лет назад".Джо Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. В последнее время он не раз спотыкался или падал, здоровался с воздухом или терялся на сцене.
https://ria.ru/20230601/padenie-1875667174.html
https://ria.ru/20230602/detali-1875685078.html
сша
колорадо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875702594_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_aff5852c956b82d6f61f8f0357442b1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, колорадо, джо байден
В мире, США, Колорадо, Джо Байден
Байден ударился головой при выходе из вертолета
Президент США Байден ударился головой при выходе из вертолета на лужайке Белого дома
ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден ударился головой при выходе из вертолета после возвращения из Колорадо, сообщил пул журналистов Белого дома.
«
"Он ударился головой о дверной проем, выходя из вертолета", — говорится в материале пресс-пула.
Инцидент произошел на лужайке Белого дома, куда приземлился вертолет с президентом.
Байден
возвращался с церемонии вручения дипломов в академии ВВС, которая также не прошла гладко для главы государства. Накануне, находясь на трибуне, он споткнулся о коробку с песком и упал. Первая попытка президента США
встать самостоятельно оказалась неудачной, но подоспевшие охранники помогли ему подняться на ноги.
Трамп выразил надежду, что упавший на церемонии Байден не пострадал
Директор по коммуникациям Белого дома Бен Лаболт позднее заверил, что Байден "в порядке".
Незадолго до падения 80-летний хозяин Белого дома пошутил про свой возраст, сообщив, что подавал заявку на поступление в Военно-морскую академию США, "когда выпускался из старшей школы 300 лет назад".
Джо Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. В последнее время он не раз спотыкался или падал, здоровался с воздухом или терялся на сцене.
В Сети обратили внимание на две странные детали в падении Байдена