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На Марьинском направлении уничтожили разведвзвод ВСУ вместе с техникой

На Марьинском направлении уничтожили разведвзвод ВСУ вместе с техникой - РИА Новости, 02.06.2023

На Марьинском направлении уничтожили разведвзвод ВСУ вместе с техникой

Российские военные уничтожили до 15 бойцов ВСУ вместе с расчетом БПЛА и тремя пикапами после вскрытия их позиций на Марьинском направлении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T02:49

2023-06-02T02:49

2023-06-02T09:39

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 2 июн — РИА Новости. Российские военные уничтожили до 15 бойцов ВСУ вместе с расчетом БПЛА и тремя пикапами после вскрытия их позиций на Марьинском направлении, сообщил РИА Новости командир самоходного орудия с позывным "Ураган" и предоставил эксклюзивные кадры.По информации военнослужащих артиллерийского полка 150-й дивизии, на Марьинском направлении активно действовал взвод аэроразведки 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.После того, как боевиков удалось засечь с воздуха, их уничтожили точными ударами самоходной установки МСТА-С.Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда артиллерия противника регулярно обстреливает Донецк. По информации командира переброшенного на это направление спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, город освобожден на 70 процентов.

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Уничтожение украинских военных и расчета БПЛА на Марьинском направлении До 15 бойцов ВСУ вместе с расчетом БПЛА и тремя пикапами уничтожены после вскрытия их позиций на Марьинском направлении, сообщил РИА Новости командир самоходного орудия с позывным "Ураган" и предоставил эксклюзивные кадры. 2023-06-02T02:49 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы украины, безопасность, россия, украина