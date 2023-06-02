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На Марьинском направлении уничтожили разведвзвод ВСУ вместе с техникой - РИА Новости, 02.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:49 02.06.2023 (обновлено: 09:39 02.06.2023)
https://ria.ru/20230602/artilleriya-1875678069.html
На Марьинском направлении уничтожили разведвзвод ВСУ вместе с техникой
На Марьинском направлении уничтожили разведвзвод ВСУ вместе с техникой - РИА Новости, 02.06.2023
На Марьинском направлении уничтожили разведвзвод ВСУ вместе с техникой
Российские военные уничтожили до 15 бойцов ВСУ вместе с расчетом БПЛА и тремя пикапами после вскрытия их позиций на Марьинском направлении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T02:49
2023-06-02T09:39
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
россия
украина
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ДОНЕЦК, 2 июн — РИА Новости. Российские военные уничтожили до 15 бойцов ВСУ вместе с расчетом БПЛА и тремя пикапами после вскрытия их позиций на Марьинском направлении, сообщил РИА Новости командир самоходного орудия с позывным "Ураган" и предоставил эксклюзивные кадры.По информации военнослужащих артиллерийского полка 150-й дивизии, на Марьинском направлении активно действовал взвод аэроразведки 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.После того, как боевиков удалось засечь с воздуха, их уничтожили точными ударами самоходной установки МСТА-С.Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда артиллерия противника регулярно обстреливает Донецк. По информации командира переброшенного на это направление спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, город освобожден на 70 процентов.
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Уничтожение украинских военных и расчета БПЛА на Марьинском направлении
До 15 бойцов ВСУ вместе с расчетом БПЛА и тремя пикапами уничтожены после вскрытия их позиций на Марьинском направлении, сообщил РИА Новости командир самоходного орудия с позывным "Ураган" и предоставил эксклюзивные кадры.
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вооруженные силы украины, безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Украина
На Марьинском направлении уничтожили разведвзвод ВСУ вместе с техникой

Артиллерист: на Марьинском направлении уничтожили разведвзвод ВСУ вместе с техникой

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 июн — РИА Новости. Российские военные уничтожили до 15 бойцов ВСУ вместе с расчетом БПЛА и тремя пикапами после вскрытия их позиций на Марьинском направлении, сообщил РИА Новости командир самоходного орудия с позывным "Ураган" и предоставил эксклюзивные кадры.
По информации военнослужащих артиллерийского полка 150-й дивизии, на Марьинском направлении активно действовал взвод аэроразведки 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.
После того, как боевиков удалось засечь с воздуха, их уничтожили точными ударами самоходной установки МСТА-С.
Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда артиллерия противника регулярно обстреливает Донецк. По информации командира переброшенного на это направление спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, город освобожден на 70 процентов.
Марьинка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонМарьинка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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