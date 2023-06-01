https://ria.ru/20230601/zaes-1875450500.html

Рогов заявил, что Киев препятствует запуску Запорожской АЭС

Рогов заявил, что Киев препятствует запуску Запорожской АЭС - РИА Новости, 01.06.2023

Рогов заявил, что Киев препятствует запуску Запорожской АЭС

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что киевские власти препятствуют запуску Запорожской АЭС, шантажируя... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T07:21

2023-06-01T07:21

2023-06-01T07:21

специальная военная операция на украине

киев

энергодар

россия

владимир рогов

сергей кислица

сергей шойгу

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что киевские власти препятствуют запуску Запорожской АЭС, шантажируя нанесением по ней ударов. Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица пообещал на заседании Совбеза, что Киев никогда не прибегнет к каким-либо шагам, ведущим к ядерному инциденту на АЭС. "Режим Зеленского всячески препятствует запуску Запорожской АЭС, шантажируя нанесением по ней ударов", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, запускать в нынешней ситуации атомную станцию крайне небезопасно. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230530/zaes-1875024930.html

https://ria.ru/20230531/stantsiya-1875410878.html

киев

энергодар

россия

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киев, энергодар, россия, владимир рогов, сергей кислица, сергей шойгу, оон, запорожская аэс, безопасность