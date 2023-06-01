Рейтинг@Mail.ru
Рогов заявил, что Киев препятствует запуску Запорожской АЭС - РИА Новости, 01.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:21 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/zaes-1875450500.html
Рогов заявил, что Киев препятствует запуску Запорожской АЭС
Рогов заявил, что Киев препятствует запуску Запорожской АЭС - РИА Новости, 01.06.2023
Рогов заявил, что Киев препятствует запуску Запорожской АЭС
Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что киевские власти препятствуют запуску Запорожской АЭС, шантажируя... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T07:21
2023-06-01T07:21
специальная военная операция на украине
киев
энергодар
россия
владимир рогов
сергей кислица
сергей шойгу
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863197955_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_fbcad425d8b8bbfdd9ffca5c1de86a5b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что киевские власти препятствуют запуску Запорожской АЭС, шантажируя нанесением по ней ударов. Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица пообещал на заседании Совбеза, что Киев никогда не прибегнет к каким-либо шагам, ведущим к ядерному инциденту на АЭС. "Режим Зеленского всячески препятствует запуску Запорожской АЭС, шантажируя нанесением по ней ударов", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, запускать в нынешней ситуации атомную станцию крайне небезопасно. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230530/zaes-1875024930.html
https://ria.ru/20230531/stantsiya-1875410878.html
киев
энергодар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863197955_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8190ed1eaf8841f035076bb096370ac0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, энергодар, россия, владимир рогов, сергей кислица, сергей шойгу, оон, запорожская аэс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Энергодар, Россия, Владимир Рогов, Сергей Кислица, Сергей Шойгу, ООН, Запорожская АЭС, Безопасность
Рогов заявил, что Киев препятствует запуску Запорожской АЭС

Рогов заявил, что Киев препятствует запуску Запорожской АЭС, угрожая ей ударами

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что киевские власти препятствуют запуску Запорожской АЭС, шантажируя нанесением по ней ударов.
Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица пообещал на заседании Совбеза, что Киев никогда не прибегнет к каким-либо шагам, ведущим к ядерному инциденту на АЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Рогов заявил о блокировке ротации миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС
30 мая, 11:47
"Режим Зеленского всячески препятствует запуску Запорожской АЭС, шантажируя нанесением по ней ударов", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, запускать в нынешней ситуации атомную станцию крайне небезопасно.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
МИД: Россия не планирует размещать наступательное вооружение на ЗАЭС
Вчера, 20:02
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевЭнергодарРоссияВладимир РоговСергей КислицаСергей ШойгуООНЗапорожская АЭСБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала