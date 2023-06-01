Рейтинг@Mail.ru
БРИКС призвала усилить международную систему контроля за вооружениями - РИА Новости, 01.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:29 01.06.2023 (обновлено: 23:21 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/vooruzheniya-1875662852.html
БРИКС призвала усилить международную систему контроля за вооружениями
БРИКС призвала усилить международную систему контроля за вооружениями - РИА Новости, 01.06.2023
БРИКС призвала усилить международную систему контроля за вооружениями
Главы МИД стран БРИКС призывают усилить международную систему контроля за вооружениями, в том числе за химическим и бактериологическим оружием, говорится в... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T22:29
2023-06-01T23:21
брикс
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155508/13/1555081361_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2dbbe0766f7857bb32ea4146f7a16fc0.jpg
КЕЙПТАУН, 1 июн – РИА Новости. Главы МИД стран БРИКС призывают усилить международную систему контроля за вооружениями, в том числе за химическим и бактериологическим оружием, говорится в совместном заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости."Министры призвали к укреплению системы контроля над вооружениями, разоружением и нераспространением, включая Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и Конвенцию о запрете на разработку, производство, накопление и использование химического оружия", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20230419/zapad-1866189280.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155508/13/1555081361_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d136b86ec01d1c2eff66314e9775295f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брикс, в мире
БРИКС, В мире
БРИКС призвала усилить международную систему контроля за вооружениями

Главы МИД стран БРИКС призвали усилить международную систему контроля за вооружениями

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС в парке "Зарядье" в Москве
Стела на III Международном фестивале театральных школ стран БРИКС в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
КЕЙПТАУН, 1 июн – РИА Новости. Главы МИД стран БРИКС призывают усилить международную систему контроля за вооружениями, в том числе за химическим и бактериологическим оружием, говорится в совместном заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Министры призвали к укреплению системы контроля над вооружениями, разоружением и нераспространением, включая Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и Конвенцию о запрете на разработку, производство, накопление и использование химического оружия", - отмечается в документе.
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Запад начал осознавать свою смертельную ошибку
19 апреля, 08:00
 
БРИКСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала