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БРИКС призвала усилить международную систему контроля за вооружениями
БРИКС призвала усилить международную систему контроля за вооружениями - РИА Новости, 01.06.2023
БРИКС призвала усилить международную систему контроля за вооружениями
Главы МИД стран БРИКС призывают усилить международную систему контроля за вооружениями, в том числе за химическим и бактериологическим оружием, говорится в... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T22:29
2023-06-01T22:29
2023-06-01T23:21
брикс
в мире
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КЕЙПТАУН, 1 июн – РИА Новости. Главы МИД стран БРИКС призывают усилить международную систему контроля за вооружениями, в том числе за химическим и бактериологическим оружием, говорится в совместном заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости."Министры призвали к укреплению системы контроля над вооружениями, разоружением и нераспространением, включая Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и Конвенцию о запрете на разработку, производство, накопление и использование химического оружия", - отмечается в документе.
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брикс, в мире
БРИКС призвала усилить международную систему контроля за вооружениями
Главы МИД стран БРИКС призвали усилить международную систему контроля за вооружениями
КЕЙПТАУН, 1 июн – РИА Новости. Главы МИД стран БРИКС призывают усилить международную систему контроля за вооружениями, в том числе за химическим и бактериологическим оружием, говорится в совместном заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Министры призвали к укреплению системы контроля над вооружениями, разоружением и нераспространением, включая Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и Конвенцию о запрете на разработку, производство, накопление и использование химического оружия", - отмечается в документе.
Запад начал осознавать свою смертельную ошибку