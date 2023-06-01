https://ria.ru/20230601/trevoga-1875453105.html

На западе Украины объявили воздушную тревогу

На западе Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.06.2023

На западе Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Волынской и Ровненской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T08:14

2023-06-01T08:14

2023-06-01T08:14

в мире

украина

ровненская область

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Волынской и Ровненской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в четверг тревога была объявлена в Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области РФ. Позже ее отменили. В 8.00 (совпадает с мск) сигнал тревоги прозвучал в Волынской области, через две минуты - в Ровненской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230601/trevoga-1875451596.html

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ровненская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, ровненская область