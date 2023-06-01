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Спецоперация, 1 июня: атака ВСУ в Белгородской области и ответ Москвы - РИА Новости, 01.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:32 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/spetsoperatsiya-1875656468.html
Спецоперация, 1 июня: атака ВСУ в Белгородской области и ответ Москвы
Спецоперация, 1 июня: атака ВСУ в Белгородской области и ответ Москвы - РИА Новости, 01.06.2023
Спецоперация, 1 июня: атака ВСУ в Белгородской области и ответ Москвы
Город Шебекино Белгородской области ночью и днем подвергся массированным обстрелам со стороны Украины. За минувшие сутки от обстрелов пострадали 12 человек,... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T21:32
2023-06-01T21:32
специальная военная операция на украине
шебекино
белгород
россия
валентин демидов
вячеслав гладков
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Город Шебекино Белгородской области ночью и днем подвергся массированным обстрелам со стороны Украины. За минувшие сутки от обстрелов пострадали 12 человек, всем оказывается необходимая помощь, погибших нет. Минобороны России днем сообщило об отражении трех украинских атак двух мотопехотных рот, которые направлялись в сторону Шебекино. Вечером ведомство дало подробности: при атаке нескольких групп со стороны Украины на город Шебекино были уничтожены 50 человек, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один "Камаз". Всего в атаке на Шебекино участвовало до 70 человек, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один "Камаз". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Минобороны, Погранслужба ФСБ, МЧС, белгородские власти постоянно докладывают Владимиру Путину о ситуации в Шебекино.БелгородГубернатор Белгородской области сообщил, что беспилотник, по предварительным данным, упал на проезжую часть в Белгороде, произошел "взрыв неизвестного устройства", два человека пострадали. Мэр города Валентин Демидов заявил, что беспилотник взорвался около заправки Роснефти, предположительно, невысоко над землей. Российские войска продолжают наступательные действия на Марьинском направлении, под Авдеевкой также идут бои. Накачка Киева оружиемНАТО ставит своей задачей в ближайшей перспективе нарастить до максимума поддержку Киева, чтобы обеспечить успех его готовящегося контрнаступления, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, США и союзники по НАТО намерены к моменту проведения саммита в Вильнюсе 11-12 июля объявить о выделении "солидного пакета" политической и материальной помощи Украине.
https://ria.ru/20230601/kontrnastuplenie-1875421652.html
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шебекино, белгород, россия, валентин демидов, вячеслав гладков, нато, вооруженные силы украины, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), су-25, в мире
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгород, Россия, Валентин Демидов, Вячеслав Гладков, НАТО, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Су-25, В мире
Спецоперация, 1 июня: атака ВСУ в Белгородской области и ответ Москвы

Минобороны: российские войска отразили три атаки украинских рот в направлении Шебекино

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Последствия обстрела Шебекино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Город Шебекино Белгородской области ночью и днем подвергся массированным обстрелам со стороны Украины. За минувшие сутки от обстрелов пострадали 12 человек, всем оказывается необходимая помощь, погибших нет.
Минобороны России днем сообщило об отражении трех украинских атак двух мотопехотных рот, которые направлялись в сторону Шебекино.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
США отложили контрнаступление ВСУ. В Киеве надеются, что его отменят вовсе
Вчера, 08:00
Вечером ведомство дало подробности: при атаке нескольких групп со стороны Украины на город Шебекино были уничтожены 50 человек, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один "Камаз". Всего в атаке на Шебекино участвовало до 70 человек, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один "Камаз".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Минобороны, Погранслужба ФСБ, МЧС, белгородские власти постоянно докладывают Владимиру Путину о ситуации в Шебекино.

Белгород

Губернатор Белгородской области сообщил, что беспилотник, по предварительным данным, упал на проезжую часть в Белгороде, произошел "взрыв неизвестного устройства", два человека пострадали.
Полицейские охраняют вход в Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
"Там все — покойники". Киев решил опробовать новую тактику
Вчера, 08:00
Мэр города Валентин Демидов заявил, что беспилотник взорвался около заправки Роснефти, предположительно, невысоко над землей.
Российские войска продолжают наступательные действия на Марьинском направлении, под Авдеевкой также идут бои.

Накачка Киева оружием

НАТО ставит своей задачей в ближайшей перспективе нарастить до максимума поддержку Киева, чтобы обеспечить успех его готовящегося контрнаступления, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, США и союзники по НАТО намерены к моменту проведения саммита в Вильнюсе 11-12 июля объявить о выделении "солидного пакета" политической и материальной помощи Украине.
Пожар на месте взрыва в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Подарок Путину. В США предупредили, чем обернется план Байдена по Украине
Вчера, 15:39
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородРоссияВалентин ДемидовВячеслав ГладковНАТОВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Су-25В мире
 
 
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