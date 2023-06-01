https://ria.ru/20230601/spetsoperatsiya-1875656468.html

Спецоперация, 1 июня: атака ВСУ в Белгородской области и ответ Москвы

Спецоперация, 1 июня: атака ВСУ в Белгородской области и ответ Москвы - РИА Новости, 01.06.2023

Спецоперация, 1 июня: атака ВСУ в Белгородской области и ответ Москвы

Город Шебекино Белгородской области ночью и днем подвергся массированным обстрелам со стороны Украины. За минувшие сутки от обстрелов пострадали 12 человек,... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T21:32

2023-06-01T21:32

2023-06-01T21:32

специальная военная операция на украине

шебекино

белгород

россия

валентин демидов

вячеслав гладков

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Город Шебекино Белгородской области ночью и днем подвергся массированным обстрелам со стороны Украины. За минувшие сутки от обстрелов пострадали 12 человек, всем оказывается необходимая помощь, погибших нет. Минобороны России днем сообщило об отражении трех украинских атак двух мотопехотных рот, которые направлялись в сторону Шебекино. Вечером ведомство дало подробности: при атаке нескольких групп со стороны Украины на город Шебекино были уничтожены 50 человек, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один "Камаз". Всего в атаке на Шебекино участвовало до 70 человек, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один "Камаз". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Минобороны, Погранслужба ФСБ, МЧС, белгородские власти постоянно докладывают Владимиру Путину о ситуации в Шебекино.БелгородГубернатор Белгородской области сообщил, что беспилотник, по предварительным данным, упал на проезжую часть в Белгороде, произошел "взрыв неизвестного устройства", два человека пострадали. Мэр города Валентин Демидов заявил, что беспилотник взорвался около заправки Роснефти, предположительно, невысоко над землей. Российские войска продолжают наступательные действия на Марьинском направлении, под Авдеевкой также идут бои. Накачка Киева оружиемНАТО ставит своей задачей в ближайшей перспективе нарастить до максимума поддержку Киева, чтобы обеспечить успех его готовящегося контрнаступления, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, США и союзники по НАТО намерены к моменту проведения саммита в Вильнюсе 11-12 июля объявить о выделении "солидного пакета" политической и материальной помощи Украине.

https://ria.ru/20230601/kontrnastuplenie-1875421652.html

https://ria.ru/20230601/kiev-1875392873.html

https://ria.ru/20230601/podarok-1875572417.html

шебекино

белгород

россия

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шебекино, белгород, россия, валентин демидов, вячеслав гладков, нато, вооруженные силы украины, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), су-25, в мире