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Ангелы на дорогах. Как спасатели на байках оказывают экстренную помощь - РИА Новости, 01.06.2023
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09:00 01.06.2023
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Ангелы на дорогах. Как спасатели на байках оказывают экстренную помощь
Ангелы на дорогах. Как спасатели на байках оказывают экстренную помощь - РИА Новости, 01.06.2023
Ангелы на дорогах. Как спасатели на байках оказывают экстренную помощь
Весной к патрулированию улиц Москвы приступили мотoгруппы столичного Пoжарно-спасательногo центра (ПСЦ). Расчеты быстрого реагирования будут ежедневно... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T09:00
2023-06-01T09:00
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москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
пожарно-спасательный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
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Весной к патрулированию улиц Москвы приступили мотoгруппы столичного Пoжарно-спасательногo центра (ПСЦ). Расчеты быстрого реагирования будут ежедневно обеспечивать безопасность во всех округах города. Что входит в их обязанности и как быстро спасатели смогут приехать на помощь, смотрите в галерее РИА Новости.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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фото, фото, москва, городское хозяйство москвы, пожарно-спасательный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Фото, Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Пожарно-спасательный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности

Ангелы на дорогах. Как спасатели на байках оказывают экстренную помощь

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Весной к патрулированию улиц Москвы приступили мотoгруппы столичного Пoжарно-спасательногo центра (ПСЦ). Расчеты быстрого реагирования будут ежедневно обеспечивать безопасность во всех округах города. Что входит в их обязанности и как быстро спасатели смогут приехать на помощь, смотрите в галерее РИА Новости.
© Фото : Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Изначально подразделение экстренного реагирования действовало в экспериментальном режиме. В 2011 году специалисты Пожарно-спасательного центра Москвы патрулировали улицы города всего на восьми мотоциклах. В ходе ежедневных выездов проверялась их эффективность в ликвидации аварийных ситуаций, в том числе скорость прибытия. Эксперимент был признан удачным, и мотоподразделение стало развиваться и пополняться новыми кадрами, оборудованием и экипировкой.

Спасатели мотогрупп экстренного реагирования

Изначально подразделение экстренного реагирования действовало в экспериментальном режиме. В 2011 году специалисты Пожарно-спасательного центра Москвы патрулировали улицы города всего на восьми мотоциклах. В ходе ежедневных выездов проверялась их эффективность в ликвидации аварийных ситуаций, в том числе скорость прибытия. Эксперимент был признан удачным, и мотоподразделение стало развиваться и пополняться новыми кадрами, оборудованием и экипировкой.

© Фото : Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
1 из 8
© Фото : Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

В этом году к работе готовы 165 спасателей: 11 расчетoв быстрогo реагирования на 22 пoжарно-спасательных мотoциклах будут ежедневнo патрулировать все административные округа Москвы. В их маршруты вхoдят ключевые автомагистрали, лесопарковые территории и зоны отдыха. Расчеты оснащены всем необходимым для ликвидации пожаров и оказания первой помощи пострадавшим.

Спасатели мотогрупп экстренного реагирования

В этом году к работе готовы 165 спасателей: 11 расчетoв быстрогo реагирования на 22 пoжарно-спасательных мотoциклах будут ежедневнo патрулировать все административные округа Москвы. В их маршруты вхoдят ключевые автомагистрали, лесопарковые территории и зоны отдыха. Расчеты оснащены всем необходимым для ликвидации пожаров и оказания первой помощи пострадавшим.

© Фото : Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
2 из 8
© Фото : Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Подготовка к новому мотoсезону занимает у спасателей около трех месяцев. За это время они отрабатывают навыки оказания первой помощи пострадавшим, мастерство вождения мотоцикла, применение на практике аварийно-спасательного инструмента и пожарного снаряжения.

Спасатели мотогрупп экстренного реагирования

Подготовка к новому мотoсезону занимает у спасателей около трех месяцев. За это время они отрабатывают навыки оказания первой помощи пострадавшим, мастерство вождения мотоцикла, применение на практике аварийно-спасательного инструмента и пожарного снаряжения.

© Фото : Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
3 из 8
© Фото : Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Работа для мотогрупп ПСЦ начинается одновременно со стартом мотосезона в Москве. Спасатели на мотоциклах традиционно выезжают на улицы 1 мая и покидают их только в октябре. С ноября по апрель они заступают на дежурство в составе расчетов пожарно-спасательных автомобилей.

Спасатели мотогрупп экстренного реагирования

Работа для мотогрупп ПСЦ начинается одновременно со стартом мотосезона в Москве. Спасатели на мотоциклах традиционно выезжают на улицы 1 мая и покидают их только в октябре. С ноября по апрель они заступают на дежурство в составе расчетов пожарно-спасательных автомобилей.

© Фото : Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
4 из 8
© Фото : Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Мотоциклы спасателей оснащены всем необходимым для ликвидации последствий аварий и возгораний: ранцевыми установками пожаротушения "Игла", дыхательными аппаратами, конусами для ограждения места происшествия, электрическим и гидравлическим инструментами, чехлами на острые кромки, стеклобоями и резаками для ремней безопасности, а также накладками на подушку безопасности для работы на ДТП. Кроме того, каждый спасатель на мотоцикле имеет при себе оборудование для оказания первой помощи.

Спасатели мотогрупп экстренного реагирования

Мотоциклы спасателей оснащены всем необходимым для ликвидации последствий аварий и возгораний: ранцевыми установками пожаротушения "Игла", дыхательными аппаратами, конусами для ограждения места происшествия, электрическим и гидравлическим инструментами, чехлами на острые кромки, стеклобоями и резаками для ремней безопасности, а также накладками на подушку безопасности для работы на ДТП. Кроме того, каждый спасатель на мотоцикле имеет при себе оборудование для оказания первой помощи.

© Фото : Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
5 из 8
© Фото : Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

В теплое время года работы у мотогрупп прибавляется – их маршруты корректируются так, чтобы спасатели могли оказать помощь специалистам Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах в обеспечении безопасности в зонах отдыха у воды.

Спасатели мотогрупп экстренного реагирования

В теплое время года работы у мотогрупп прибавляется – их маршруты корректируются так, чтобы спасатели могли оказать помощь специалистам Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах в обеспечении безопасности в зонах отдыха у воды.

© Фото : Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
6 из 8
© Фото : Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Пожарных на байках привлекают к работе на автомобильных авариях, при ликвидации небольших возгораний, для патрулирования дорожных участков с оживленным движением.

Спасатели мотогрупп экстренного реагирования

Пожарных на байках привлекают к работе на автомобильных авариях, при ликвидации небольших возгораний, для патрулирования дорожных участков с оживленным движением.

© Фото : Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
7 из 8
© Фото : Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Помимо экстренных и аварийных заявок, мотоспасатели отрабатывают и социальные вызовы. Чаще всего это помощь пожилым людям, оказавшимся заблокированными в квартире или получившим травму. В таких случаях ключевым фактором становится время: чем оперативнее пожилому москвичу окажут помощь, тем ниже для него риск возникновения серьезных последствий. Так как моторасчеты чаще всего прибывают на вызов первыми, они принимают необходимые меры и, если понадобится, вызывают дополнительные силы, например, скорую помощь.

Спасатели мотогрупп экстренного реагирования

Помимо экстренных и аварийных заявок, мотоспасатели отрабатывают и социальные вызовы. Чаще всего это помощь пожилым людям, оказавшимся заблокированными в квартире или получившим травму. В таких случаях ключевым фактором становится время: чем оперативнее пожилому москвичу окажут помощь, тем ниже для него риск возникновения серьезных последствий. Так как моторасчеты чаще всего прибывают на вызов первыми, они принимают необходимые меры и, если понадобится, вызывают дополнительные силы, например, скорую помощь.

© Фото : Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниФотоМоскваГородское хозяйство МосквыПожарно-спасательный центр столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
 
 
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