Ангелы на дорогах. Как спасатели на байках оказывают экстренную помощь

Изначально подразделение экстренного реагирования действовало в экспериментальном режиме. В 2011 году специалисты Пожарно-спасательного центра Москвы патрулировали улицы города всего на восьми мотоциклах. В ходе ежедневных выездов проверялась их эффективность в ликвидации аварийных ситуаций, в том числе скорость прибытия. Эксперимент был признан удачным, и мотоподразделение стало развиваться и пополняться новыми кадрами, оборудованием и экипировкой.
Изначально подразделение экстренного реагирования действовало в экспериментальном режиме. В 2011 году специалисты Пожарно-спасательного центра Москвы патрулировали улицы города всего на восьми мотоциклах. В ходе ежедневных выездов проверялась их эффективность в ликвидации аварийных ситуаций, в том числе скорость прибытия. Эксперимент был признан удачным, и мотоподразделение стало развиваться и пополняться новыми кадрами, оборудованием и экипировкой.
В этом году к работе готовы 165 спасателей: 11 расчетoв быстрогo реагирования на 22 пoжарно-спасательных мотoциклах будут ежедневнo патрулировать все административные округа Москвы. В их маршруты вхoдят ключевые автомагистрали, лесопарковые территории и зоны отдыха. Расчеты оснащены всем необходимым для ликвидации пожаров и оказания первой помощи пострадавшим.
В этом году к работе готовы 165 спасателей: 11 расчетoв быстрогo реагирования на 22 пoжарно-спасательных мотoциклах будут ежедневнo патрулировать все административные округа Москвы. В их маршруты вхoдят ключевые автомагистрали, лесопарковые территории и зоны отдыха. Расчеты оснащены всем необходимым для ликвидации пожаров и оказания первой помощи пострадавшим.
Подготовка к новому мотoсезону занимает у спасателей около трех месяцев. За это время они отрабатывают навыки оказания первой помощи пострадавшим, мастерство вождения мотоцикла, применение на практике аварийно-спасательного инструмента и пожарного снаряжения.
Подготовка к новому мотoсезону занимает у спасателей около трех месяцев. За это время они отрабатывают навыки оказания первой помощи пострадавшим, мастерство вождения мотоцикла, применение на практике аварийно-спасательного инструмента и пожарного снаряжения.
Работа для мотогрупп ПСЦ начинается одновременно со стартом мотосезона в Москве. Спасатели на мотоциклах традиционно выезжают на улицы 1 мая и покидают их только в октябре. С ноября по апрель они заступают на дежурство в составе расчетов пожарно-спасательных автомобилей.
Работа для мотогрупп ПСЦ начинается одновременно со стартом мотосезона в Москве. Спасатели на мотоциклах традиционно выезжают на улицы 1 мая и покидают их только в октябре. С ноября по апрель они заступают на дежурство в составе расчетов пожарно-спасательных автомобилей.
Мотоциклы спасателей оснащены всем необходимым для ликвидации последствий аварий и возгораний: ранцевыми установками пожаротушения "Игла", дыхательными аппаратами, конусами для ограждения места происшествия, электрическим и гидравлическим инструментами, чехлами на острые кромки, стеклобоями и резаками для ремней безопасности, а также накладками на подушку безопасности для работы на ДТП. Кроме того, каждый спасатель на мотоцикле имеет при себе оборудование для оказания первой помощи.
Мотоциклы спасателей оснащены всем необходимым для ликвидации последствий аварий и возгораний: ранцевыми установками пожаротушения "Игла", дыхательными аппаратами, конусами для ограждения места происшествия, электрическим и гидравлическим инструментами, чехлами на острые кромки, стеклобоями и резаками для ремней безопасности, а также накладками на подушку безопасности для работы на ДТП. Кроме того, каждый спасатель на мотоцикле имеет при себе оборудование для оказания первой помощи.
В теплое время года работы у мотогрупп прибавляется – их маршруты корректируются так, чтобы спасатели могли оказать помощь специалистам Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах в обеспечении безопасности в зонах отдыха у воды.
В теплое время года работы у мотогрупп прибавляется – их маршруты корректируются так, чтобы спасатели могли оказать помощь специалистам Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах в обеспечении безопасности в зонах отдыха у воды.
Пожарных на байках привлекают к работе на автомобильных авариях, при ликвидации небольших возгораний, для патрулирования дорожных участков с оживленным движением.
Пожарных на байках привлекают к работе на автомобильных авариях, при ликвидации небольших возгораний, для патрулирования дорожных участков с оживленным движением.
Помимо экстренных и аварийных заявок, мотоспасатели отрабатывают и социальные вызовы. Чаще всего это помощь пожилым людям, оказавшимся заблокированными в квартире или получившим травму. В таких случаях ключевым фактором становится время: чем оперативнее пожилому москвичу окажут помощь, тем ниже для него риск возникновения серьезных последствий. Так как моторасчеты чаще всего прибывают на вызов первыми, они принимают необходимые меры и, если понадобится, вызывают дополнительные силы, например, скорую помощь.
Помимо экстренных и аварийных заявок, мотоспасатели отрабатывают и социальные вызовы. Чаще всего это помощь пожилым людям, оказавшимся заблокированными в квартире или получившим травму. В таких случаях ключевым фактором становится время: чем оперативнее пожилому москвичу окажут помощь, тем ниже для него риск возникновения серьезных последствий. Так как моторасчеты чаще всего прибывают на вызов первыми, они принимают необходимые меры и, если понадобится, вызывают дополнительные силы, например, скорую помощь.