https://ria.ru/20230601/shkola-1875605474.html

В шведской Эскильстуне задержали двух подозреваемых в нападении в школе

В шведской Эскильстуне задержали двух подозреваемых в нападении в школе - РИА Новости, 01.06.2023

В шведской Эскильстуне задержали двух подозреваемых в нападении в школе

Два молодых человека задержаны в связи с нападением в спортивном комплексе школы в Эскильстуне в Швеции, сообщает полиция. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T17:09

2023-06-01T17:09

2023-06-01T17:10

подростки

в мире

швеция

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Два молодых человека задержаны в связи с нападением в спортивном комплексе школы в Эскильстуне в Швеции, сообщает полиция. "Двое молодых людей были арестованы по этому делу", - говорится в сообщении правоохранителей. По данным газеты Aftonbladet, подростки пострадали в результате конфликта, произошедшего между двумя группами молодежи численностью примерно по 20 человек с каждой стороны. Полиция сообщала, что пострадали "четверо парней в возрасте 15 лет". Шведский телеканал TV4 передавал, что госпитализированы трое.

https://ria.ru/20230524/pozhar-1873758365.html

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

подростки, в мире, швеция