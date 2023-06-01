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Категорию получателей налоговых льгот для многодетных семей расширили в МО

Категорию получателей налоговых льгот для многодетных семей расширили в МО - РИА Новости, 01.06.2023

Категорию получателей налоговых льгот для многодетных семей расширили в МО

Правительство Московской области расширило категорию получателей налоговых льгот для многодетных семей. Ими смогут воспользоваться те семьи, в которых... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T17:33

2023-06-01T17:33

2023-06-01T17:33

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Правительство Московской области расширило категорию получателей налоговых льгот для многодетных семей. Ими смогут воспользоваться те семьи, в которых совершеннолетние дети учатся на очной форме и не достигли 23 лет. Об этом сообщил телеканал "360".Глава минэкономики и финансов Московской области Наталия Масленкина отметила, что семьи, в которых трое и более детей возрасте до 18 лет, освобождаются от уплаты транспортного налога. Эта льгота распространяется на одно транспортное средство с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил.Согласно новому закону, этой возможностью могут пользоваться семьи, где совершеннолетние дети учатся в образовательных учреждениях на очной форме и не достигли возраста 23 лет."По итогам 2021 года льготой по транспортному налогу воспользовалась 48,1 тысячи многодетных семей. Расширение ее действия, по нашим оценкам, увеличит количество получателей еще почти на 14 тысяч семей", – добавила Масленкина.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)