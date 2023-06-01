https://ria.ru/20230601/schelkovo-1875502481.html

Решение по дольщикам проблемного ЖК "Горизонт" в Щелкове примут до июля

Решение по дольщикам проблемного ЖК "Горизонт" в Щелкове примут до июля - РИА Новости, 01.06.2023

Решение по дольщикам проблемного ЖК "Горизонт" в Щелкове примут до июля

Решение по выплате компенсаций обманутым дольщикам жилого комплекса "Горизонт" в городском округе Щелково планируют принять до конца июня, сообщила министр... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T12:42

2023-06-01T12:42

2023-06-01T12:42

новости подмосковья

инна федотова

щелково

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Решение по выплате компенсаций обманутым дольщикам жилого комплекса "Горизонт" в городском округе Щелково планируют принять до конца июня, сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.Застройщиком ЖК "Горизонт" выступал ООО "Бизнеслэнд", который начал реализацию проекта по возведению трех девятиэтажных домов в 2014 году. Ввод в эксплуатацию планировался в 2015 году, однако позднее сроки неоднократно переносились. В ноябре 2021 года из-за финансовых трудностей он был признан банкротом."По ЖК "Горизонт" у нас 400 граждан, которые ждут решения наблюдательного совета по выплате компенсации. Мы встречались с гражданами, рассчитываем, что до июля набсовет будет проведен и будет принято решение", - сказала Федотова.

https://ria.ru/20230601/dolschiki-1875496752.html

щелково

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

инна федотова, щелково