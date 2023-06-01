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Решение по дольщикам проблемного ЖК "Горизонт" в Щелкове примут до июля - РИА Новости, 01.06.2023
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Новости Подмосковья
 
12:42 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/schelkovo-1875502481.html
Решение по дольщикам проблемного ЖК "Горизонт" в Щелкове примут до июля
Решение по дольщикам проблемного ЖК "Горизонт" в Щелкове примут до июля - РИА Новости, 01.06.2023
Решение по дольщикам проблемного ЖК "Горизонт" в Щелкове примут до июля
Решение по выплате компенсаций обманутым дольщикам жилого комплекса "Горизонт" в городском округе Щелково планируют принять до конца июня, сообщила министр... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T12:42
2023-06-01T12:42
новости подмосковья
инна федотова
щелково
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Решение по выплате компенсаций обманутым дольщикам жилого комплекса "Горизонт" в городском округе Щелково планируют принять до конца июня, сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.Застройщиком ЖК "Горизонт" выступал ООО "Бизнеслэнд", который начал реализацию проекта по возведению трех девятиэтажных домов в 2014 году. Ввод в эксплуатацию планировался в 2015 году, однако позднее сроки неоднократно переносились. В ноябре 2021 года из-за финансовых трудностей он был признан банкротом."По ЖК "Горизонт" у нас 400 граждан, которые ждут решения наблюдательного совета по выплате компенсации. Мы встречались с гражданами, рассчитываем, что до июля набсовет будет проведен и будет принято решение", - сказала Федотова.
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инна федотова, щелково
Новости Подмосковья, Инна Федотова, Щелково

Решение по дольщикам проблемного ЖК "Горизонт" в Щелкове примут до июля

© Фото : министерство жилищной политики Московской областиМинистр жилищной политики Московской области Инна Федотова
Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Фото : министерство жилищной политики Московской области
Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Решение по выплате компенсаций обманутым дольщикам жилого комплекса "Горизонт" в городском округе Щелково планируют принять до конца июня, сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.
Застройщиком ЖК "Горизонт" выступал ООО "Бизнеслэнд", который начал реализацию проекта по возведению трех девятиэтажных домов в 2014 году. Ввод в эксплуатацию планировался в 2015 году, однако позднее сроки неоднократно переносились. В ноябре 2021 года из-за финансовых трудностей он был признан банкротом.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Дольщики Подмосковья, чьи объекты не включены в ЕРПО, получат компенсации
Вчера, 12:17
"По ЖК "Горизонт" у нас 400 граждан, которые ждут решения наблюдательного совета по выплате компенсации. Мы встречались с гражданами, рассчитываем, что до июля набсовет будет проведен и будет принято решение", - сказала Федотова.
 
Новости ПодмосковьяИнна ФедотоваЩелково
 
 
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