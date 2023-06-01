Рейтинг@Mail.ru
Нижегородская пенсионерка передала тренажеры для реабилитации бойцов СВО - РИА Новости, 01.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
12:54 01.06.2023 (обновлено: 12:56 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/reabilitatsiya-1875509731.html
Нижегородская пенсионерка передала тренажеры для реабилитации бойцов СВО
Нижегородская пенсионерка передала тренажеры для реабилитации бойцов СВО - РИА Новости, 01.06.2023
Нижегородская пенсионерка передала тренажеры для реабилитации бойцов СВО
Нижегородская пенсионерка Валентина Саушкина передала пациентам центра социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Витязь" велотренажёр и... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T12:54
2023-06-01T12:56
надежные люди
нижний новгород
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875507596_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_387471da87fb6234152bc2727bd17048.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Нижегородская пенсионерка Валентина Саушкина передала пациентам центра социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Витязь" велотренажёр и беговую дорожку, сообщает пресс-служба Дома народного единства. Доставку средств реабилитации организовал Дом народного единства по просьбе женщины, которая обратилась на горячую линию Координационного центра по поддержке мобилизованных, военнослужащих и их семей. "Через Дом народного единства в реабилитационный центр передаю для военнослужащих два тренажера. Они нашим ребятам на пользу, а мне на душе легко, что я им помогла чем-то. Каждому, кто сражается за свободу нашей Родины, - крепкого здоровья и победы", - приводятся в сообщении слова жительницы Нижнего Новгорода. Ежегодно в центре социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Витязь" проходит 18 смен, в каждую из которых отдыхают и поправляют здоровье около 100 человек. Сейчас на реабилитацию поступают и члены семей участников спецоперации. Исполняющая обязанности директора центра социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Витязь" Мария Кочуева поблагодарила пенсионерку за полезный подарок. "Мы будем использовать тренажёры на наших занятиях по механотерапии для восстановления навыков движения мышц, функций опорно-двигательного аппарата, а также повышения физической работоспособности пациентов", - сказала она.
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875507596_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_e1cca3a8f9aa4a2db3e2f41e3ea78dfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижний новгород, вооруженные силы рф
Надежные люди, Нижний Новгород, Вооруженные силы РФ
Нижегородская пенсионерка передала тренажеры для реабилитации бойцов СВО

Нижегородская пенсионерка передала велотренажер и беговую дорожку для реабилитации бойцов

© Фото : Дом народного единстваНижегородская пенсионерка Валентина Саушкина передала пациентам центра социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Витязь" велотренажёр и беговую дорожку
Нижегородская пенсионерка Валентина Саушкина передала пациентам центра социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий Витязь велотренажёр и беговую дорожку - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Фото : Дом народного единства
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Нижегородская пенсионерка Валентина Саушкина передала пациентам центра социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Витязь" велотренажёр и беговую дорожку, сообщает пресс-служба Дома народного единства.
Доставку средств реабилитации организовал Дом народного единства по просьбе женщины, которая обратилась на горячую линию Координационного центра по поддержке мобилизованных, военнослужащих и их семей.
© Фото : Дом народного единстваНижегородская пенсионерка Валентина Саушкина передала пациентам центра социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Витязь" велотренажёр и беговую дорожку
Нижегородская пенсионерка Валентина Саушкина передала пациентам центра социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий Витязь велотренажёр и беговую дорожку - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Фото : Дом народного единства
Нижегородская пенсионерка Валентина Саушкина передала пациентам центра социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Витязь" велотренажёр и беговую дорожку
«
"Через Дом народного единства в реабилитационный центр передаю для военнослужащих два тренажера. Они нашим ребятам на пользу, а мне на душе легко, что я им помогла чем-то. Каждому, кто сражается за свободу нашей Родины, - крепкого здоровья и победы", - приводятся в сообщении слова жительницы Нижнего Новгорода.
Ежегодно в центре социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Витязь" проходит 18 смен, в каждую из которых отдыхают и поправляют здоровье около 100 человек. Сейчас на реабилитацию поступают и члены семей участников спецоперации.
Исполняющая обязанности директора центра социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Витязь" Мария Кочуева поблагодарила пенсионерку за полезный подарок. "Мы будем использовать тренажёры на наших занятиях по механотерапии для восстановления навыков движения мышц, функций опорно-двигательного аппарата, а также повышения физической работоспособности пациентов", - сказала она.
© Фото : Дом народного единстваНижегородская пенсионерка Валентина Саушкина передала пациентам центра социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Витязь" велотренажёр и беговую дорожку
Нижегородская пенсионерка Валентина Саушкина передала пациентам центра социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий Витязь велотренажёр и беговую дорожку - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Фото : Дом народного единства
Нижегородская пенсионерка Валентина Саушкина передала пациентам центра социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Витязь" велотренажёр и беговую дорожку
 
Надежные людиНижний НовгородВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала