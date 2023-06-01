https://ria.ru/20230601/reabilitatsiya-1875509731.html
Нижегородская пенсионерка передала тренажеры для реабилитации бойцов СВО
Нижегородская пенсионерка передала тренажеры для реабилитации бойцов СВО - РИА Новости, 01.06.2023
Нижегородская пенсионерка передала тренажеры для реабилитации бойцов СВО
Нижегородская пенсионерка Валентина Саушкина передала пациентам центра социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Витязь" велотренажёр и... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T12:54
2023-06-01T12:54
2023-06-01T12:56
надежные люди
нижний новгород
вооруженные силы рф
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Нижегородская пенсионерка Валентина Саушкина передала пациентам центра социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Витязь" велотренажёр и беговую дорожку, сообщает пресс-служба Дома народного единства. Доставку средств реабилитации организовал Дом народного единства по просьбе женщины, которая обратилась на горячую линию Координационного центра по поддержке мобилизованных, военнослужащих и их семей. "Через Дом народного единства в реабилитационный центр передаю для военнослужащих два тренажера. Они нашим ребятам на пользу, а мне на душе легко, что я им помогла чем-то. Каждому, кто сражается за свободу нашей Родины, - крепкого здоровья и победы", - приводятся в сообщении слова жительницы Нижнего Новгорода. Ежегодно в центре социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Витязь" проходит 18 смен, в каждую из которых отдыхают и поправляют здоровье около 100 человек. Сейчас на реабилитацию поступают и члены семей участников спецоперации. Исполняющая обязанности директора центра социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Витязь" Мария Кочуева поблагодарила пенсионерку за полезный подарок. "Мы будем использовать тренажёры на наших занятиях по механотерапии для восстановления навыков движения мышц, функций опорно-двигательного аппарата, а также повышения физической работоспособности пациентов", - сказала она.
нижний новгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, вооруженные силы рф
Надежные люди, Нижний Новгород, Вооруженные силы РФ
Нижегородская пенсионерка передала тренажеры для реабилитации бойцов СВО
Нижегородская пенсионерка передала велотренажер и беговую дорожку для реабилитации бойцов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Нижегородская пенсионерка Валентина Саушкина передала пациентам центра социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Витязь" велотренажёр и беговую дорожку, сообщает пресс-служба Дома народного единства.
Доставку средств реабилитации организовал Дом народного единства по просьбе женщины, которая обратилась на горячую линию Координационного центра по поддержке мобилизованных, военнослужащих и их семей.
«
"Через Дом народного единства в реабилитационный центр передаю для военнослужащих два тренажера. Они нашим ребятам на пользу, а мне на душе легко, что я им помогла чем-то. Каждому, кто сражается за свободу нашей Родины, - крепкого здоровья и победы", - приводятся в сообщении слова жительницы Нижнего Новгорода.
Ежегодно в центре социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Витязь" проходит 18 смен, в каждую из которых отдыхают и поправляют здоровье около 100 человек. Сейчас на реабилитацию поступают и члены семей участников спецоперации.
Исполняющая обязанности директора центра социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий "Витязь" Мария Кочуева поблагодарила пенсионерку за полезный подарок. "Мы будем использовать тренажёры на наших занятиях по механотерапии для восстановления навыков движения мышц, функций опорно-двигательного аппарата, а также повышения физической работоспособности пациентов", - сказала она.