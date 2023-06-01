Рейтинг@Mail.ru
Липецкая область и Белоруссия договорились о совместных проектах - РИА Новости, 01.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
16:51 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/proekty-1875597694.html
Липецкая область и Белоруссия договорились о совместных проектах
Липецкая область и Белоруссия договорились о совместных проектах - РИА Новости, 01.06.2023
Липецкая область и Белоруссия договорились о совместных проектах
Новые совместные проекты будут запущены в Липецкой области совместно с Белоруссией, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем официальном телеграмм-канале по... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T16:51
2023-06-01T16:51
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
белоруссия
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851910809_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_98686f0379b60f68c191b044dc678e16.jpg
ЛИПЕЦК, 1 июн – РИА Новости. Новые совместные проекты будут запущены в Липецкой области совместно с Белоруссией, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем официальном телеграмм-канале по итогам встречи с президентом республики Александром Лукашенко.По словам главы региона, в Липецкой области любят белорусскую продукцию. Товарооборот между областью и республикой стабильно растет. В 2022 году он превысил 330 миллионов долларов. Нет сомнений, что эти цифры будут увеличиваться.Артамонов отметил, что в Белоруссии много успешных практик, которые можно использовать для развития Липецкой области. Например, компетенции государственных проектных институтов, строительство соцобъектов "под ключ", модернизация пассажирского транспорта, научные и технологические разработки и др."Поговорили о большом совместном проекте по созданию в Липецкой области машиностроительного кластера, который мы реализуем в партнерстве с белорусским "Амкодором" и российским "Трансмашхолдингом". Подтвердили все договоренности и обязательства. Сельхозтехника будет липецко-белорусской, современной и надежной, как наши деловые связи с союзным государством. Доволен результатами встречи. Ждем белорусских коллег у нас – в сентябре хотим провести Дни Белоруссии в Липецкой области", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230530/aglomeratsiya-1875018211.html
липецкая область
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851910809_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_21c1ed62ee3f9fd93742e0ae57119edd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, игорь артамонов, белоруссия, александр лукашенко
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Белоруссия, Александр Лукашенко

Липецкая область и Белоруссия договорились о совместных проектах

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 1 июн – РИА Новости. Новые совместные проекты будут запущены в Липецкой области совместно с Белоруссией, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем официальном телеграмм-канале по итогам встречи с президентом республики Александром Лукашенко.
По словам главы региона, в Липецкой области любят белорусскую продукцию. Товарооборот между областью и республикой стабильно растет. В 2022 году он превысил 330 миллионов долларов. Нет сомнений, что эти цифры будут увеличиваться.
Артамонов отметил, что в Белоруссии много успешных практик, которые можно использовать для развития Липецкой области. Например, компетенции государственных проектных институтов, строительство соцобъектов "под ключ", модернизация пассажирского транспорта, научные и технологические разработки и др.
"Поговорили о большом совместном проекте по созданию в Липецкой области машиностроительного кластера, который мы реализуем в партнерстве с белорусским "Амкодором" и российским "Трансмашхолдингом". Подтвердили все договоренности и обязательства. Сельхозтехника будет липецко-белорусской, современной и надежной, как наши деловые связи с союзным государством. Доволен результатами встречи. Ждем белорусских коллег у нас – в сентябре хотим провести Дни Белоруссии в Липецкой области", - сказал Артамонов.
Разработан план развития Липецко-Елецкой агломерации до 2030 года - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Разработан план развития Липецко-Елецкой агломерации до 2030 года
30 мая, 11:25
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала