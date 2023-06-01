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Липецкая область и Белоруссия договорились о совместных проектах
Липецкая область и Белоруссия договорились о совместных проектах - РИА Новости, 01.06.2023
Липецкая область и Белоруссия договорились о совместных проектах
Новые совместные проекты будут запущены в Липецкой области совместно с Белоруссией, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем официальном телеграмм-канале по... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T16:51
2023-06-01T16:51
2023-06-01T16:51
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
белоруссия
александр лукашенко
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ЛИПЕЦК, 1 июн – РИА Новости. Новые совместные проекты будут запущены в Липецкой области совместно с Белоруссией, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем официальном телеграмм-канале по итогам встречи с президентом республики Александром Лукашенко.По словам главы региона, в Липецкой области любят белорусскую продукцию. Товарооборот между областью и республикой стабильно растет. В 2022 году он превысил 330 миллионов долларов. Нет сомнений, что эти цифры будут увеличиваться.Артамонов отметил, что в Белоруссии много успешных практик, которые можно использовать для развития Липецкой области. Например, компетенции государственных проектных институтов, строительство соцобъектов "под ключ", модернизация пассажирского транспорта, научные и технологические разработки и др."Поговорили о большом совместном проекте по созданию в Липецкой области машиностроительного кластера, который мы реализуем в партнерстве с белорусским "Амкодором" и российским "Трансмашхолдингом". Подтвердили все договоренности и обязательства. Сельхозтехника будет липецко-белорусской, современной и надежной, как наши деловые связи с союзным государством. Доволен результатами встречи. Ждем белорусских коллег у нас – в сентябре хотим провести Дни Белоруссии в Липецкой области", - сказал Артамонов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, белоруссия, александр лукашенко
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Белоруссия, Александр Лукашенко
ЛИПЕЦК, 1 июн – РИА Новости. Новые совместные проекты будут запущены в Липецкой области совместно с Белоруссией, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем официальном телеграмм-канале по итогам встречи с президентом республики Александром Лукашенко.
По словам главы региона, в Липецкой области любят белорусскую продукцию. Товарооборот между областью и республикой стабильно растет. В 2022 году он превысил 330 миллионов долларов. Нет сомнений, что эти цифры будут увеличиваться.
Артамонов отметил, что в Белоруссии много успешных практик, которые можно использовать для развития Липецкой области. Например, компетенции государственных проектных институтов, строительство соцобъектов "под ключ", модернизация пассажирского транспорта, научные и технологические разработки и др.
"Поговорили о большом совместном проекте по созданию в Липецкой области машиностроительного кластера, который мы реализуем в партнерстве с белорусским "Амкодором" и российским "Трансмашхолдингом
". Подтвердили все договоренности и обязательства. Сельхозтехника будет липецко-белорусской, современной и надежной, как наши деловые связи с союзным государством. Доволен результатами встречи. Ждем белорусских коллег у нас – в сентябре хотим провести Дни Белоруссии в Липецкой области", - сказал Артамонов.
Разработан план развития Липецко-Елецкой агломерации до 2030 года