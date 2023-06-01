https://ria.ru/20230601/proekty-1875597694.html

Липецкая область и Белоруссия договорились о совместных проектах

Липецкая область и Белоруссия договорились о совместных проектах - РИА Новости, 01.06.2023

Липецкая область и Белоруссия договорились о совместных проектах

Новые совместные проекты будут запущены в Липецкой области совместно с Белоруссией, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем официальном телеграмм-канале по... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T16:51

2023-06-01T16:51

2023-06-01T16:51

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

белоруссия

александр лукашенко

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ЛИПЕЦК, 1 июн – РИА Новости. Новые совместные проекты будут запущены в Липецкой области совместно с Белоруссией, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем официальном телеграмм-канале по итогам встречи с президентом республики Александром Лукашенко.По словам главы региона, в Липецкой области любят белорусскую продукцию. Товарооборот между областью и республикой стабильно растет. В 2022 году он превысил 330 миллионов долларов. Нет сомнений, что эти цифры будут увеличиваться.Артамонов отметил, что в Белоруссии много успешных практик, которые можно использовать для развития Липецкой области. Например, компетенции государственных проектных институтов, строительство соцобъектов "под ключ", модернизация пассажирского транспорта, научные и технологические разработки и др."Поговорили о большом совместном проекте по созданию в Липецкой области машиностроительного кластера, который мы реализуем в партнерстве с белорусским "Амкодором" и российским "Трансмашхолдингом". Подтвердили все договоренности и обязательства. Сельхозтехника будет липецко-белорусской, современной и надежной, как наши деловые связи с союзным государством. Доволен результатами встречи. Ждем белорусских коллег у нас – в сентябре хотим провести Дни Белоруссии в Липецкой области", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230530/aglomeratsiya-1875018211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, белоруссия, александр лукашенко