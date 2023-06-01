https://ria.ru/20230601/poteri-1875515771.html

Киев за сутки потерял до 125 боевиков на двух направлениях

Киев за сутки потерял до 125 боевиков на двух направлениях - РИА Новости, 01.06.2023

Киев за сутки потерял до 125 боевиков на двух направлениях

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки более 120 военнослужащих, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T13:14

2023-06-01T13:14

2023-06-01T13:40

специальная военная операция на украине

россия

украина

безопасность

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вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки более 120 военнослужащих, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Тимковка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. В районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка Харьковской области и Розовка Луганской народной республики пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено до 45 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Кармазиновка, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики. В районе населенного пункта Кременная Луганской народной республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы."Потери противника за сутки составили до 80 украинских военнослужащих, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады территориальной обороны", - сказали в министерстве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины