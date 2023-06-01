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Киев за сутки потерял до 125 боевиков на двух направлениях
Киев за сутки потерял до 125 боевиков на двух направлениях - РИА Новости, 01.06.2023
Киев за сутки потерял до 125 боевиков на двух направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки более 120 военнослужащих, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T13:14
2023-06-01T13:14
2023-06-01T13:40
специальная военная операция на украине
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украина
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки более 120 военнослужащих, сообщили в четверг в сводке Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Тимковка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. В районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка Харьковской области и Розовка Луганской народной республики пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено до 45 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Кармазиновка, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики. В районе населенного пункта Кременная Луганской народной республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы."Потери противника за сутки составили до 80 украинских военнослужащих, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады территориальной обороны", - сказали в министерстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Киев за сутки потерял до 125 боевиков на двух направлениях
Киев за сутки потерял до 125 боевиков на Купянском и Краснолиманском направлениях