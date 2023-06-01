https://ria.ru/20230601/pomosch-1875606173.html
Глава КБР передал бойцам спецоперации автомобили повышенной проходимости
Глава КБР передал бойцам спецоперации автомобили повышенной проходимости - РИА Новости, 01.06.2023
Глава КБР передал бойцам спецоперации автомобили повышенной проходимости
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков написал в своем Telegram-канале, что посетил военнослужащих из республики в зоне специальной военной операции и передал им РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T17:16
2023-06-01T17:16
2023-06-01T17:16
надежные люди
казбек коков
кабардино-балкарская республика (кбр)
вооруженные силы рф
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НАЛЬЧИК, 1 июн – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков написал в своем Telegram-канале, что посетил военнослужащих из республики в зоне специальной военной операции и передал им пять автомобилей повышенной проходимости и гуманитарный груз. "Сегодня навестил наших героев - бойцов из Кабардино-Балкарской Республики, выполняющих свой воинский долг в зоне проведения специальной военной операции… Передал в 503-й полк пять специально доработанных и усиленных автомобилей повышенной проходимости, а также груз, который включает, в том числе, 300 тактических аптечек и необходимое оборудование", - написал Коков.Он отметил, что побеседовал с командирами подразделения. "Мы можем только гордиться нашими бойцами, которые обладают исключительным мужеством, крепким духом и боеспособностью, умеют решать самые непростые боевые задачи", - подчеркнул глава КБР и поблагодарил родителей бойцов за воспитание настоящих патриотов. "Семьи наших военнослужащих и ветеранов СВО не останутся без поддержки. Как и прежде, они будут окружены вниманием и заботой, - это для нас главная задача, которая, несомненно, поможет приблизить нашу общую Победу", - подчеркнул Коков.
https://ria.ru/20230601/reabilitatsiya-1875509731.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казбек коков, кабардино-балкарская республика (кбр), вооруженные силы рф
Надежные люди, Казбек Коков, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Вооруженные силы РФ
Глава КБР передал бойцам спецоперации автомобили повышенной проходимости
Глава КБР Коков передал участникам спецоперации пять автомобилей повышенной проходимости
НАЛЬЧИК, 1 июн – РИА Новости.
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков написал в своем Telegram-канале
, что посетил военнослужащих из республики в зоне специальной военной операции и передал им пять автомобилей повышенной проходимости и гуманитарный груз.
«
"Сегодня навестил наших героев - бойцов из Кабардино-Балкарской Республики, выполняющих свой воинский долг в зоне проведения специальной военной операции… Передал в 503-й полк пять специально доработанных и усиленных автомобилей повышенной проходимости, а также груз, который включает, в том числе, 300 тактических аптечек и необходимое оборудование", - написал Коков.
Он отметил, что побеседовал с командирами подразделения. "Мы можем только гордиться нашими бойцами, которые обладают исключительным мужеством, крепким духом и боеспособностью, умеют решать самые непростые боевые задачи", - подчеркнул глава КБР и поблагодарил родителей бойцов за воспитание настоящих патриотов.
"Семьи наших военнослужащих и ветеранов СВО не останутся без поддержки. Как и прежде, они будут окружены вниманием и заботой, - это для нас главная задача, которая, несомненно, поможет приблизить нашу общую Победу", - подчеркнул Коков.
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