Рейтинг@Mail.ru
Глава КБР передал бойцам спецоперации автомобили повышенной проходимости - РИА Новости, 01.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
17:16 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/pomosch-1875606173.html
Глава КБР передал бойцам спецоперации автомобили повышенной проходимости
Глава КБР передал бойцам спецоперации автомобили повышенной проходимости - РИА Новости, 01.06.2023
Глава КБР передал бойцам спецоперации автомобили повышенной проходимости
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков написал в своем Telegram-канале, что посетил военнослужащих из республики в зоне специальной военной операции и передал им РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T17:16
2023-06-01T17:16
надежные люди
казбек коков
кабардино-балкарская республика (кбр)
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875607292_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_f51c6c00034b3f7c21592ecd4e1668a8.jpg
НАЛЬЧИК, 1 июн – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков написал в своем Telegram-канале, что посетил военнослужащих из республики в зоне специальной военной операции и передал им пять автомобилей повышенной проходимости и гуманитарный груз. "Сегодня навестил наших героев - бойцов из Кабардино-Балкарской Республики, выполняющих свой воинский долг в зоне проведения специальной военной операции… Передал в 503-й полк пять специально доработанных и усиленных автомобилей повышенной проходимости, а также груз, который включает, в том числе, 300 тактических аптечек и необходимое оборудование", - написал Коков.Он отметил, что побеседовал с командирами подразделения. "Мы можем только гордиться нашими бойцами, которые обладают исключительным мужеством, крепким духом и боеспособностью, умеют решать самые непростые боевые задачи", - подчеркнул глава КБР и поблагодарил родителей бойцов за воспитание настоящих патриотов. "Семьи наших военнослужащих и ветеранов СВО не останутся без поддержки. Как и прежде, они будут окружены вниманием и заботой, - это для нас главная задача, которая, несомненно, поможет приблизить нашу общую Победу", - подчеркнул Коков.
https://ria.ru/20230601/reabilitatsiya-1875509731.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875607292_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_5ff1294efbf6ca9d04ca7d6a01d415e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казбек коков, кабардино-балкарская республика (кбр), вооруженные силы рф
Надежные люди, Казбек Коков, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Вооруженные силы РФ
Глава КБР передал бойцам спецоперации автомобили повышенной проходимости

Глава КБР Коков передал участникам спецоперации пять автомобилей повышенной проходимости

© Фото : Казбек Коков/TelegramГлава КБР передал бойцам в зону СВО пять автомобилей повышенной проходимости
Глава КБР передал бойцам в зону СВО пять автомобилей повышенной проходимости - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Фото : Казбек Коков/Telegram
Глава КБР передал бойцам в зону СВО пять автомобилей повышенной проходимости
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 1 июн – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков написал в своем Telegram-канале, что посетил военнослужащих из республики в зоне специальной военной операции и передал им пять автомобилей повышенной проходимости и гуманитарный груз.
«
"Сегодня навестил наших героев - бойцов из Кабардино-Балкарской Республики, выполняющих свой воинский долг в зоне проведения специальной военной операции… Передал в 503-й полк пять специально доработанных и усиленных автомобилей повышенной проходимости, а также груз, который включает, в том числе, 300 тактических аптечек и необходимое оборудование", - написал Коков.
Он отметил, что побеседовал с командирами подразделения. "Мы можем только гордиться нашими бойцами, которые обладают исключительным мужеством, крепким духом и боеспособностью, умеют решать самые непростые боевые задачи", - подчеркнул глава КБР и поблагодарил родителей бойцов за воспитание настоящих патриотов.
"Семьи наших военнослужащих и ветеранов СВО не останутся без поддержки. Как и прежде, они будут окружены вниманием и заботой, - это для нас главная задача, которая, несомненно, поможет приблизить нашу общую Победу", - подчеркнул Коков.
Нижегородская пенсионерка Валентина Саушкина передала пациентам центра социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий Витязь велотренажёр и беговую дорожку - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Нижегородская пенсионерка передала тренажеры для реабилитации бойцов СВО
Вчера, 12:54
 
Надежные людиКазбек КоковКабардино-Балкарская Республика (КБР)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала