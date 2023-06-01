https://ria.ru/20230601/pomosch-1875606173.html

Глава КБР передал бойцам спецоперации автомобили повышенной проходимости

Глава КБР передал бойцам спецоперации автомобили повышенной проходимости - РИА Новости, 01.06.2023

Глава КБР передал бойцам спецоперации автомобили повышенной проходимости

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков написал в своем Telegram-канале, что посетил военнослужащих из республики в зоне специальной военной операции и передал им РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T17:16

2023-06-01T17:16

2023-06-01T17:16

надежные люди

казбек коков

кабардино-балкарская республика (кбр)

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875607292_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_f51c6c00034b3f7c21592ecd4e1668a8.jpg

НАЛЬЧИК, 1 июн – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков написал в своем Telegram-канале, что посетил военнослужащих из республики в зоне специальной военной операции и передал им пять автомобилей повышенной проходимости и гуманитарный груз. "Сегодня навестил наших героев - бойцов из Кабардино-Балкарской Республики, выполняющих свой воинский долг в зоне проведения специальной военной операции… Передал в 503-й полк пять специально доработанных и усиленных автомобилей повышенной проходимости, а также груз, который включает, в том числе, 300 тактических аптечек и необходимое оборудование", - написал Коков.Он отметил, что побеседовал с командирами подразделения. "Мы можем только гордиться нашими бойцами, которые обладают исключительным мужеством, крепким духом и боеспособностью, умеют решать самые непростые боевые задачи", - подчеркнул глава КБР и поблагодарил родителей бойцов за воспитание настоящих патриотов. "Семьи наших военнослужащих и ветеранов СВО не останутся без поддержки. Как и прежде, они будут окружены вниманием и заботой, - это для нас главная задача, которая, несомненно, поможет приблизить нашу общую Победу", - подчеркнул Коков.

https://ria.ru/20230601/reabilitatsiya-1875509731.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

казбек коков, кабардино-балкарская республика (кбр), вооруженные силы рф