https://ria.ru/20230601/pomosch-1875453693.html

Собранные в ЕАО багги и партию снаряжения доставили в зону спецоперации

Собранные в ЕАО багги и партию снаряжения доставили в зону спецоперации - РИА Новости, 01.06.2023

Собранные в ЕАО багги и партию снаряжения доставили в зону спецоперации

Семь багги, собранных в Еврейской автономной области, внедорожник, а также беспилотники и другое снаряжение доставили участникам спецоперации, рассказал в... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T09:29

2023-06-01T09:29

2023-06-01T09:29

надежные люди

еврейская автономная область

ростислав гольдштейн

единая россия

вооруженные силы рф

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ВЛАДИВОСТОК, 1 июн - РИА Новости. Семь багги, собранных в Еврейской автономной области, внедорожник, а также беспилотники и другое снаряжение доставили участникам спецоперации, рассказал в Telegram-канале губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн. В начале мая в правительстве региона сообщали о готовности багги, закупленных и изготовленных на деньги жителей автономии, к отправке в зону СВО. Автомобили высокой проходимости собрали на базе внедорожников "Нива". "Доставили нашим ребятам всё необходимое по их заявкам. Это УАЗ "Патриот" и семь автомобилей багги нашей сборки, автобаня, квадрокоптеры, 750 кровоостанавливающих турникетов, произведенных тоже в ЕАО, витамины и другие вещи, необходимые на передовой", - сообщил губернатор. Уточняется, что в доставке автомобилей и груза Гольдштейн участвовал вместе с председателем Заксобрания ЕАО Романом Бойко, вице-губернатором Дмитрием Братыненко и главой регионального исполкома "Единой России" Антоном Акимовым. Представители властей области также поговорили с военнослужащими и "выяснили, чего не хватает, чем еще можем помочь", добавил губернатор автономии.

https://ria.ru/20230530/baggi-1875049677.html

еврейская автономная область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

еврейская автономная область, ростислав гольдштейн, единая россия, вооруженные силы рф