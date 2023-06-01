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Собранные в ЕАО багги и партию снаряжения доставили в зону спецоперации
Собранные в ЕАО багги и партию снаряжения доставили в зону спецоперации - РИА Новости, 01.06.2023
Собранные в ЕАО багги и партию снаряжения доставили в зону спецоперации
Семь багги, собранных в Еврейской автономной области, внедорожник, а также беспилотники и другое снаряжение доставили участникам спецоперации, рассказал в... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T09:29
2023-06-01T09:29
2023-06-01T09:29
надежные люди
еврейская автономная область
ростислав гольдштейн
единая россия
вооруженные силы рф
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ВЛАДИВОСТОК, 1 июн - РИА Новости. Семь багги, собранных в Еврейской автономной области, внедорожник, а также беспилотники и другое снаряжение доставили участникам спецоперации, рассказал в Telegram-канале губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн. В начале мая в правительстве региона сообщали о готовности багги, закупленных и изготовленных на деньги жителей автономии, к отправке в зону СВО. Автомобили высокой проходимости собрали на базе внедорожников "Нива". "Доставили нашим ребятам всё необходимое по их заявкам. Это УАЗ "Патриот" и семь автомобилей багги нашей сборки, автобаня, квадрокоптеры, 750 кровоостанавливающих турникетов, произведенных тоже в ЕАО, витамины и другие вещи, необходимые на передовой", - сообщил губернатор. Уточняется, что в доставке автомобилей и груза Гольдштейн участвовал вместе с председателем Заксобрания ЕАО Романом Бойко, вице-губернатором Дмитрием Братыненко и главой регионального исполкома "Единой России" Антоном Акимовым. Представители властей области также поговорили с военнослужащими и "выяснили, чего не хватает, чем еще можем помочь", добавил губернатор автономии.
https://ria.ru/20230530/baggi-1875049677.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
еврейская автономная область, ростислав гольдштейн, единая россия, вооруженные силы рф
Надежные люди, Еврейская автономная область, Ростислав Гольдштейн, Единая Россия, Вооруженные силы РФ
Собранные в ЕАО багги и партию снаряжения доставили в зону спецоперации
Губернатор Гольдштейн: собранные в ЕАО багги, снаряжение и БПЛА доставили в зону СВО