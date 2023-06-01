https://ria.ru/20230601/peregovory-1875595950.html
Стороны зерновой сделки ведут переговоры о возобновлении инспекции судов
Стороны зерновой сделки ведут переговоры о возобновлении инспекции судов - РИА Новости, 01.06.2023
Стороны зерновой сделки ведут переговоры о возобновлении инспекции судов
Инспекции судов в рамках черноморской зерновой инициативы в четверг не проводились, ведутся переговоры относительно возобновления регистрации новых судов и... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T16:45
2023-06-01T16:45
2023-06-01T16:55
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владимир путин
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СТАМБУЛ, 1 июн - РИА Новости. Инспекции судов в рамках черноморской зерновой инициативы в четверг не проводились, ведутся переговоры относительно возобновления регистрации новых судов и инспекций, сообщила РИА Новости пресс-секретарь координатора сделки от ООН Исмини Палла."Совместный координационный центр сегодня не проводил инспекций", - сообщила Палла."Участники инициативы продолжают дискуссии с целью достичь консенсуса по вопросу регистрации новых судов и проведения новых инспекций", - отметила она.В рамках реализации черноморской зерновой инициативы было экспортировано более 30 миллионов тонн продовольствия в 45 стран, сообщил ранее координатор ООН по зерновой сделке Абдулла Абдул Самад Дашти.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции , Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230530/dialog-1875175293.html
https://ria.ru/20230529/sdelka-1874816417.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, черное море, владимир путин, россельхозбанк, swift, украина, турция, россия, экономика
ООН, Черное море, Владимир Путин, Россельхозбанк, SWIFT, Украина, Турция, Россия, Экономика
Стороны зерновой сделки ведут переговоры о возобновлении инспекции судов
Стороны черноморской инициативы ведут переговоры о возобновлении инспекций судов