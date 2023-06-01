https://ria.ru/20230601/peregovory-1875595950.html

Стороны зерновой сделки ведут переговоры о возобновлении инспекции судов

Стороны зерновой сделки ведут переговоры о возобновлении инспекции судов - РИА Новости, 01.06.2023

Стороны зерновой сделки ведут переговоры о возобновлении инспекции судов

Инспекции судов в рамках черноморской зерновой инициативы в четверг не проводились, ведутся переговоры относительно возобновления регистрации новых судов и... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T16:45

2023-06-01T16:45

2023-06-01T16:55

оон

черное море

владимир путин

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swift

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СТАМБУЛ, 1 июн - РИА Новости. Инспекции судов в рамках черноморской зерновой инициативы в четверг не проводились, ведутся переговоры относительно возобновления регистрации новых судов и инспекций, сообщила РИА Новости пресс-секретарь координатора сделки от ООН Исмини Палла."Совместный координационный центр сегодня не проводил инспекций", - сообщила Палла."Участники инициативы продолжают дискуссии с целью достичь консенсуса по вопросу регистрации новых судов и проведения новых инспекций", - отметила она.В рамках реализации черноморской зерновой инициативы было экспортировано более 30 миллионов тонн продовольствия в 45 стран, сообщил ранее координатор ООН по зерновой сделке Абдулла Абдул Самад Дашти.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции , Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230530/dialog-1875175293.html

https://ria.ru/20230529/sdelka-1874816417.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

оон, черное море, владимир путин, россельхозбанк, swift, украина, турция, россия, экономика