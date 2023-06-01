https://ria.ru/20230601/pamfilova-1875501012.html

Памфилова объяснила разницу в скорости подсчета голосов в Турции и России

Памфилова объяснила разницу в скорости подсчета голосов в Турции и России - РИА Новости, 01.06.2023

Памфилова объяснила разницу в скорости подсчета голосов в Турции и России

Председатель ЦИК России Элла Памфилова объяснила разницу в скорости подсчета голосов на выборах в Турции и России масштабом территорий и несколькими часовыми... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T12:27

2023-06-01T12:27

2023-06-01T16:33

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Председатель ЦИК России Элла Памфилова объяснила разницу в скорости подсчета голосов на выборах в Турции и России масштабом территорий и несколькими часовыми поясами РФ. "Риторический вопрос задавался: почему в Турции (на выборах президента) считают на сутки быстрее, чем в ЦИК России. Я не могу пройти мимо этого... сам вопрос как желание пнуть, такие пинки, думаю, сейчас будут учащаться, чем ближе к выборам, тем их будет больше. Смотрим на это спокойно, философски, но тем не менее полагаю необходимым все-таки ответить... Постараюсь немножечко просветить задавателей... РФ занимает площадь более 17 миллионов квадратных метров: сравните Россию и Турцию по площади", - сказала Памфилова на заседании Центризбиркома. Она напомнила, что площадь Турции - 783 тысячи квадратных километров, кроме того в республике в отличии от РФ один часовой пояс. "Дело не только в площади еще, но и в плотности населения и в разбросанности, и в отдаленности. У нас концентрация и количество труднодоступных и отдаленных мест, куда не так просто доставить бюллетени и еще не так просто, а сложно привезти протоколы в ТИК (территориальные избирательные комиссии), чтобы их ввести в "ГАС Выборы". Я думаю, что любой думающий и понимающий изучавший географию, поймет, почему нельзя подходить с одной меркой к этим процессам", - добавила глава ЦИК.

https://ria.ru/20230601/onlayn-golosovanie-1875449132.html

https://ria.ru/20230531/polsha-1875260828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, россия, турция, элла памфилова, цик рф, в мире, выборы