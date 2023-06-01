https://ria.ru/20230601/obstrely-1875451186.html

Пять человек пострадали при обстрелах Шебекино со стороны ВСУ

Пять человек пострадали при обстрелах Шебекино со стороны ВСУ - РИА Новости, 01.06.2023

Пять человек пострадали при обстрелах Шебекино со стороны ВСУ

Пять человек пострадали при обстрелах Шебекино со стороны украинских войск, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T07:33

2023-06-01T07:33

2023-06-01T08:44

специальная военная операция на украине

шебекино

вооруженные силы украины

происшествия

вячеслав гладков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874559406_0:106:1280:826_1920x0_80_0_0_59e256bac356e1cf4d647c5c85589319.jpg

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пять человек пострадали при обстрелах Шебекино со стороны украинских войск, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Под непрекращающимся огнем находится Шебекино: в 12 ночи, в 3:40 и в 5:15 ВСУ обстреливали из "Града" центр и окраины города. По предварительным данным, есть пятеро пострадавших", — написал он.По словам губернатора, среди пострадавших — полицейский, получивший открытый перелом плечевой кости, и две женщины с осколочными ранениями. Еще один пострадавший — охранник моста.Трех человек госпитализировали, одной женщине помощь оказали на месте, уточнил Гладков. Кроме того, поступила информация о мужчине со множественными осколочными ранениями, который находится без сознания. Бригада скорой помощи везет его в больницу.Ранее сообщалось о двух раненых — состояние одного мужчины оценивается как тяжелое, ему ампутировали руку. Второй обратился к медиками самостоятельно, он в состоянии средней степени тяжести.Глава региона рассказал также о повреждениях, причиненных обстрелом. Один частный дом загорелся после прямого попадания. Жители сообщают о повреждениях окон и балконов, в некоторых домах снаряды пробили стены. В одном административном здании горит кровля, там работают пожарные расчеты. В другом осколками посечен фасад и выбиты окна. Губернатор отметил, что подворовой обход территории начнется в ближайшее время. "Сейчас в сети распространяется фейк — информация о точках сбора для срочной эвакуации жителей Шебекинского округа. На данный момент массово собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно", — предупредил он.Шебекино расположено примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживают около 40 тысяч человек. Город постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ, в последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно. По информации местной администрации, только за вчерашний день в городе получили повреждения 37 многоквартирных и 29 частных домов, свыше 70 автомобилей.

https://ria.ru/20230530/belgorod-1875204637.html

https://ria.ru/20230531/obstrel-1875423654.html

шебекино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шебекино, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков