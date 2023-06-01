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Пять человек пострадали при обстрелах Шебекино со стороны ВСУ - РИА Новости, 01.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:33 01.06.2023 (обновлено: 08:44 01.06.2023)
https://ria.ru/20230601/obstrely-1875451186.html
Пять человек пострадали при обстрелах Шебекино со стороны ВСУ
Пять человек пострадали при обстрелах Шебекино со стороны ВСУ - РИА Новости, 01.06.2023
Пять человек пострадали при обстрелах Шебекино со стороны ВСУ
Пять человек пострадали при обстрелах Шебекино со стороны украинских войск, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T07:33
2023-06-01T08:44
специальная военная операция на украине
шебекино
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пять человек пострадали при обстрелах Шебекино со стороны украинских войск, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.&quot;Под непрекращающимся огнем находится Шебекино: в 12 ночи, в 3:40 и в 5:15 ВСУ обстреливали из &quot;Града&quot; центр и окраины города. По предварительным данным, есть пятеро пострадавших&quot;, — написал он.По словам губернатора, среди пострадавших — полицейский, получивший открытый перелом плечевой кости, и две женщины с осколочными ранениями. Еще один пострадавший — охранник моста.Трех человек госпитализировали, одной женщине помощь оказали на месте, уточнил Гладков. Кроме того, поступила информация о мужчине со множественными осколочными ранениями, который находится без сознания. Бригада скорой помощи везет его в больницу.Ранее сообщалось о двух раненых — состояние одного мужчины оценивается как тяжелое, ему ампутировали руку. Второй обратился к медиками самостоятельно, он в состоянии средней степени тяжести.Глава региона рассказал также о повреждениях, причиненных обстрелом. Один частный дом загорелся после прямого попадания. Жители сообщают о повреждениях окон и балконов, в некоторых домах снаряды пробили стены. В одном административном здании горит кровля, там работают пожарные расчеты. В другом осколками посечен фасад и выбиты окна. Губернатор отметил, что подворовой обход территории начнется в ближайшее время. "Сейчас в сети распространяется фейк — информация о точках сбора для срочной эвакуации жителей Шебекинского округа. На данный момент массово собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно", — предупредил он.Шебекино расположено примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживают около 40 тысяч человек. Город постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ, в последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно. По информации местной администрации, только за вчерашний день в городе получили повреждения 37 многоквартирных и 29 частных домов, свыше 70 автомобилей.
https://ria.ru/20230530/belgorod-1875204637.html
https://ria.ru/20230531/obstrel-1875423654.html
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шебекино, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков
Пять человек пострадали при обстрелах Шебекино со стороны ВСУ

Губернатор Гладков заявил о пяти пострадавших при обстрелах Шебекино со стороны ВСУ

© Фото : Настоящий Гладков / TelegramПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Последствия обстрела Шебекино. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пять человек пострадали при обстрелах Шебекино со стороны украинских войск, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«

"Под непрекращающимся огнем находится Шебекино: в 12 ночи, в 3:40 и в 5:15 ВСУ обстреливали из "Града" центр и окраины города. По предварительным данным, есть пятеро пострадавших", — написал он.

По словам губернатора, среди пострадавших — полицейский, получивший открытый перелом плечевой кости, и две женщины с осколочными ранениями. Еще один пострадавший — охранник моста.
Трех человек госпитализировали, одной женщине помощь оказали на месте, уточнил Гладков. Кроме того, поступила информация о мужчине со множественными осколочными ранениями, который находится без сознания. Бригада скорой помощи везет его в больницу.
Ранее сообщалось о двух раненых — состояние одного мужчины оценивается как тяжелое, ему ампутировали руку. Второй обратился к медиками самостоятельно, он в состоянии средней степени тяжести.
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Глава региона рассказал также о повреждениях, причиненных обстрелом. Один частный дом загорелся после прямого попадания. Жители сообщают о повреждениях окон и балконов, в некоторых домах снаряды пробили стены. В одном административном здании горит кровля, там работают пожарные расчеты. В другом осколками посечен фасад и выбиты окна.
Губернатор отметил, что подворовой обход территории начнется в ближайшее время.
«
"Сейчас в сети распространяется фейк — информация о точках сбора для срочной эвакуации жителей Шебекинского округа. На данный момент массово собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно", — предупредил он.
Шебекино расположено примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживают около 40 тысяч человек. Город постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ, в последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно. По информации местной администрации, только за вчерашний день в городе получили повреждения 37 многоквартирных и 29 частных домов, свыше 70 автомобилей.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноВооруженные силы УкраиныПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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