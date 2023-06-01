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Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 01.06.2023
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T20:58
2023-06-01T20:58
2023-06-01T21:05
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
сцкк
происшествия
украина
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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донецкая народная республика, горловка, сцкк, происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, СЦКК, Происшествия, Украина
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Представительство ДНР: ккраинские войска выпустили по Горловке 20 ракет из РСЗО