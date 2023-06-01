https://ria.ru/20230601/noginsk-1875609832.html

Прокуратура назвала возможную причину пожара в Ногинске, где горели 37 авто

Прокуратура назвала возможную причину пожара в Ногинске, где горели 37 авто - РИА Новости, 01.06.2023

Прокуратура назвала возможную причину пожара в Ногинске, где горели 37 авто

Причиной пожара на стоянке в подмосковном Ногинске, где горели 37 автобусов и маршруток, мог стать поджог, сообщается в телеграм-канале областной прокуратуры. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T17:22

2023-06-01T17:22

2023-06-01T17:54

происшествия

ногинск

россия

татьяна петрова

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Причиной пожара на стоянке в подмосковном Ногинске, где горели 37 автобусов и маршруток, мог стать поджог, сообщается в телеграм-канале областной прокуратуры. Ранее в пресс-службе областного главка МВД РФ сообщили журналистам, что сразу 35 машин были повреждены в результате пожара на улице Корякин Луг в Ногинске. В свою очередь в областной прокуратуре уточнили, что возгорание произошло на автостоянке около 4 часов утра (мск). Кроме того, на кадрах, которые опубликовало надзорное ведомство видно, что ряд маршруток и автобусов сгорели дотла. "В результате происшествия повреждены 37 маршрутных транспортных средств... По предварительной информации причиной возгорания мог стать поджог, для установления точной причины пожара будет назначена пожарно-техническая экспертиза", - говорится в сообщении. Отмечается, что ногинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего. Позже в четверг начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова сообщила, что по факту поджога машин возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества (часть 2 статьи 167 УК РФ).

https://ria.ru/20230531/pozhar-1875307076.html

https://ria.ru/20230601/obstrel-1875494205.html

ногинск

россия

московская область (подмосковье)

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Владимир Лаврентьев

происшествия, ногинск, россия, татьяна петрова, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье)