https://ria.ru/20230601/kosovo-1875604421.html

Вучич назвал ситуацию в Косово главной темой на саммите в Кишиневе

Вучич назвал ситуацию в Косово главной темой на саммите в Кишиневе - РИА Новости, 01.06.2023

Вучич назвал ситуацию в Косово главной темой на саммите в Кишиневе

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обострение в Косово и Метохии стало главной темой саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе в... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T17:07

2023-06-01T17:07

2023-06-01T17:07

в мире

косово

кишинев

сербия

владимир зеленский

александр вучич

ксавье беттель

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815171145_0:284:3096:2025_1920x0_80_0_0_852b18878036a09ca24efe3d9d92f7a0.jpg

КИШИНЕВ, 1 июн - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обострение в Косово и Метохии стало главной темой саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе в четверг. По словам Вучича, ситуация в Косово и Метохии на саммите в Кишиневе стала "главной темой саммита" наряду с ситуацией на Украине. "Приштина не хотела встречи с сербской делегацией, хотя мы всегда хотим разговаривать. Мне кажется, что все яснее становится, кто несёт ответственность за проблемы в Косово", - заявил глава сербского государства журналистам. Перед тем он сообщил в соцсетях, что провел в Кишиневе "короткий и хороший разговор" с Владимиром Зеленским и премьером Люксембурга Ксавье Беттелем. Президент Сербии ранее в четверг встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и поблагодарил его за поддержку в связи с обострением на севере Косово. Тысячи сербов в очередной раз вышли на протесты перед зданиями муниципалитетов Звечан и Лепосавич на севере Косово, организаторы призвали их, чтобы акции прошли мирно. Столкновения местных жителей с силовиками привели в понедельник к 52 пострадавшим среди сербов и не менее 30 среди военных Североатлантического альянса. Контингент НАТО KFOR заранее окружил здания органов самоуправления рядами колючей проволоки, за ним расположились тяжело экипированные бойцы косовоалбанской полиции с бронеавтомобилями.

https://ria.ru/20230529/kosovo-1874944026.html

косово

кишинев

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, косово, кишинев, сербия, владимир зеленский, александр вучич, ксавье беттель, нато